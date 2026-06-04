Hemen kesin bir karar vermek yerine, tecrübeli oyuncu spor kariyerinin geleceğine ilişkin nihai kararı şimdilik rafa kaldırdı. Silva'nın menajeri Jorge Mendes, transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya "Bernardo, Dünya Kupası'ndan sonra kararını verecek" dedi.
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Menajerinin net açıklamaları! Transfer adayı FC Barcelona'yı merakta bırakıyor
Romano'nun verdiği bilgilere göre, bu çok aranan orta saha oyun kurucusu için rekabet tamamen açık. Manchester City'de geçirdiği son derece başarılı dokuz yılın ardından bedelsiz olarak transfer piyasasına çıkan Portekizli milli oyuncu, ancak İspanya'ya transfer olmayı tercih ediyor gibi görünüyor.
Oysa Camp Nou'da perde arkasında her şey hazır gibi görünüyordu. Katalan radyo istasyonu RAC1'in yakın zamanda bildirdiği gibi, Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick, 31 yaşındaki yaratıcı oyuncunun transferi için kulüp yönetimine açıkça onay vermişti.
Ayrıca İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, yeni şampiyon olan Barcelona'nın Portekizli oyuncuyu kadrosuna katma konusunda en avantajlı konumda olduğunu bildirdi. Özellikle de Silva'nın, La Liga'ya transfer olması için maaşında önemli bir kesintiye razı olduğunu yetkililere bildirmiş olduğu iddia ediliyor.
- bernaldo silva
Silva, dokuz yılın ardından ManCity'den ayrılıyor
Sorun şu: Transfer piyasasında bu kalitede bir serbest oyuncu lüks bir meta olarak görülüyor ve tanınmış rakipleri sahneye çıkarıyor. Romano’ya göre, lig rakibi Atlético Madrid de Silva’yı yoğun bir şekilde takip ediyor. Juventus da potansiyel alıcılar arasında gösteriliyor.
Silva, 2017'den itibaren ManCity forması giydi, Pep Guardiola yönetiminde altın bir döneme damga vurdu ve Skyblues'u kaptan olarak sahaya çıkardı. Nisan ayında, yaz aylarında yolların kesin olarak ayrılacağı nihayet doğrulandı.
Geride dolu bir kupa dolabı ve duygusal sözler bıraktı. "Kazandıklarımız ve birlikte başardıklarımız, kalbimde sonsuza kadar kalacak bir dönem. Fena değildi," diyerek tecrübeli oyuncu, X aracılığıyla Etihad Stadyumu'ndaki taraftarlara veda etti.
Barça, Alvarez'e de göz dikti
Şu anda oyun kurucunun tüm dikkati, Portekiz ile katılacağı yaklaşan Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Barça'nın Silva ile yaptığı anlaşma suya düşerse, kulüp şimdiden alternatif arayışına girmiş görünüyor.
Bir süredir dedikodu piyasasında başka bir isim dolaşıyor: Julian Alvarez. Ancak Katalanlar, Atletico'nun Arjantinli dünya şampiyonu için 100 milyon avronun çok üzerinde bir meblağı masaya koymak zorunda kalacak gibi görünüyor.