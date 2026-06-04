Menajerinin net açıklamaları! Transfer adayı FC Barcelona'yı merakta bırakıyor

Romano'nun verdiği bilgilere göre, bu çok aranan orta saha oyun kurucusu için rekabet tamamen açık. Manchester City'de geçirdiği son derece başarılı dokuz yılın ardından bedelsiz olarak transfer piyasasına çıkan Portekizli milli oyuncu, ancak İspanya'ya transfer olmayı tercih ediyor gibi görünüyor.

Oysa Camp Nou'da perde arkasında her şey hazır gibi görünüyordu. Katalan radyo istasyonu RAC1'in yakın zamanda bildirdiği gibi, Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick, 31 yaşındaki yaratıcı oyuncunun transferi için kulüp yönetimine açıkça onay vermişti.

Ayrıca İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, yeni şampiyon olan Barcelona'nın Portekizli oyuncuyu kadrosuna katma konusunda en avantajlı konumda olduğunu bildirdi. Özellikle de Silva'nın, La Liga'ya transfer olması için maaşında önemli bir kesintiye razı olduğunu yetkililere bildirmiş olduğu iddia ediliyor.