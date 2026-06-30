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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Mbappé, rekorlar ve yürek: Goller ve Deschamps’a sarılması

Fransa
Dünya Kupası
K. Mbappe

Fransa'nın forvet oyuncusu bir kez daha iki gol attı; Dünya Kupası'ndaki gol sayısı artık 18'e ulaştı

Kylian Mbappé, Dünya Kupası’nda adeta evinde gibi. 2018’de Dünya Şampiyonu, 2022’de ise finalde hat-trick yaparak ikincilik elde etti. Ve bu 2026 Dünya Kupası'nda, Fransa'nın 10 numarası dört maçta şimdiden Lionel Messi gibi 6 gole ulaştı: Fransız oyuncu, Senegal karşısında bir çift gol, Irak karşısında bir çift gol attı; Norveç maçında gol atamadı; İsveç karşısında ise Bleus'un 3-0'lık galibiyetle İskandinav rakibini elediği son 16 turu maçında bir çift gol dahakaydetti.


REKOR

Bu akşam 16'lı final turunda İsveç'e karşı attığı iki golle, 1998 doğumlu oyuncu Dünya Kupası'nda oynadığı 18 maçta 18 gole ulaştı ve Dünya Kupası'nın eleme turlarında en fazla gol atan oyuncu oldu: FIFA Dünya Kupası’nın eleme turlarında oynadığı dokuz maçta attığı 10 golle – şu anda bu turlarda herhangi bir oyuncunun ulaştığı en yüksek rakam – Leônidas ve Ronaldo’yu (her ikisi de 8 gol) geride bıraktı.


  • DESCHAMPS’A SARILMA

    Toplam 18 golle Mbappé, 19 golle rekor sahibi Lionel Messi’nin 1 gol gerisinde ve bu turnuvada da 6 gol attı.


    Rakamların yanı sıra, Mbappé’nin İsveç maçında ilk golün ardından Didier Deschamps’a sarılması da akıllarda kalacak. Annesinin cenazesi için Fransa’ya giden ve bugün tekrar teknik direktör koltuğuna dönen Deschamps için bu sarılma çok özel bir an oldu.


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