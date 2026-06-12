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Mbappé'nin ağzından kaçan söz: Senegal Afrika şampiyonu

Fransa - Senegal
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Fransa
Senegal
ABD
Fas

Arjantin'den intikam almaya takıntılı değiliz

Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé, Les Bleus'un 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal ile karşılaşmanın zorluğundan bahsetti.

Fransa milli takımı, Senegal, Norveç ve Irak ile birlikte 9. grupta yer alıyor.

"As" gazetesi, Mbappé'nin M6 kanalına verdiği röportajı yayınladı. Mbappé, "İyi hazırlandık. Yolun zor olacağını biliyoruz. Rekabet etmeye ve finale kalmaya hazırız" dedi.

"Senegal zor bir rakip mi? Onlar Afrika şampiyonu."

Ardından Fransız yıldız sözünü düzelterek, "Senegal mi, Fas mı bilmiyorum" dedi.

Senegal milli takımı, ev sahibi Fas'ı 1-0 yenerek 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı, ancak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), CAS'ın nihai kararını beklemek üzere, şampiyonluğu Teranga Aslanları'ndan alıp Atlas Aslanları'na verme kararı aldı.

"Senegal ve Fransa'nın ortak bir tarihi var ve bu da maça daha fazla heyecan katıyor" diye devam etti.

  • Kylian MbappeGetty

    Arjantin'den gelen intikam hırsı

    Kylian Mbappé, gol atmaya, Fransa milli takımını Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımaya verdiği önem kadar önem vermediğini belirtti.

    Şampiyonluğun garantilenmesi durumunda gol atmamayı kabul edeceğini belirten Mbappé, 19 Temmuz'daki finale ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

    Arjantin'den intikam alma konusuna ise şöyle yorum yaptı: "Bu Dünya Kupası'nı kazansak bile, üst üste 3 kez şampiyon olamayız, tarihi değiştiremeyiz. Bizi yendiler ve bunu hak ettiler."

    "Ancak soyunma odasında Arjantin'den intikam alma takıntısı yok. Onlarla karşılaşırsak rekabet ederiz, ama bu bizim aklımızda değil" dedi.

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