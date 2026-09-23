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Kylian Mbappe Real Madridgetty
Simone Gervasio
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Mbappe: “Benim 41 yaşında sahada Cristiano Ronaldo gibi olmam mı? İmkansız, dürüst olalım. Olmayacak”

Türkiye - Fransa
Türkiye
Fransa
UEFA Nations League A
Portekiz - Galler
Portekiz
Galler

Kylian Mbappé her zaman gündemin merkezinde. Real Madridforveti, Fransa Milli Takımı kampından Alman gazetesi Bild 'e konuştu ve çeşitli konulara değindi.

  • Michael Olise hakkında, Almanya ve İspanya basınında gelecekteki ilk hedef olarak Real Madrid'in gösterildiği yönündeki soruya Mbappe şu yanıtı verdi: "Söylentileri duydum ama bunlar benim çok iyi bildiğim şeyler ve ben PSG'deyken de oluyordu. İyi tanıdığım bir oyuncuya takım değiştirmesini ve şu anda bulunduğu takımdan ayrılmasını tavsiye etmenin saygılı bir davranış olmadığını düşünüyorum. Bayern büyük bir kulüp ve Michael orada büyük başarılar elde edebilir. Evet, onun gibi bir oyuncunun dünyadaki bütün kulüplerin ilgisini çekmesi normal. Olağanüstü bir oyuncudan bahsediyoruz".


    Fransa yıldızına daha sonra çocukluk idolü Cristiano Ronaldo soruldu. Ronaldo, şu anda Portekiz'de yeni dönemde de kadroya çağrılması ve Lusitanos'un hâlâ değişmez santrforu olması nedeniyle birçok tartışmanın odağında. "Ben de onun gibi 41 yaşında hâlâ sahada ve milli takımda olur muyum? Dürüst olmak gerekirse, oynadığım milli takım düşünüldüğünde Fransa bana asla 41 yaşıma kadar oynama fırsatı vermez (gülüyor, ed. notu). Ancak Cristiano, fiziksel ve zihinsel olarak formda olunduğunda çok uzun süre inanılmaz yüksek seviyelerde oynamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Ama benim durumumda bunun olacağını sanmıyorum", diyerek sözlerini noktaladı.

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