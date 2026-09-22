Mbappé anlattı: “Liverpool’a yakındım, işte ne zaman”. Bir de Altın Top hakkında..

Kylian Mbappé, Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı, The Athletic'e konuştu. Odak noktası Ballon d'Or, Dünya Kupaları'ndaki gol rekoru (22) ve transfer piyasası; ayrıca 2017'de, Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olduğu yıl, Liverpool'a yakın olduğu dönemi de anlattı.





BALLON D'OR

"Kazanmak ister miyim? Bunu söylemekten utanmıyorum. Ne düşündüğümü söylemekten korkmuyorum, gerçi bazen insanlar, ‘Ama bu ne diyor?’ diyebilir. Samimi olmaktan utanılacak hiçbir şey yok. Hiçbir zaman, ‘Kazanacağım’ demedim. Ama iyi bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Birçok kişi iyi bir yıl geçirdiğimi söyledi ve beni bu ödülle ilişkilendirdi. Bu yüzden ne olacağını göreceğiz."



