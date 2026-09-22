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MbappeGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Mbappé anlattı: “Liverpool’a yakındım, işte ne zaman”. Bir de Altın Top hakkında..

K. Mbappe
Real Madrid
Fransa

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı: "27 yaşında Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olmayı beklemiyordum"

Kylian Mbappé, Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı, The Athletic'e konuştu. Odak noktası Ballon d'Or, Dünya Kupaları'ndaki gol rekoru (22) ve transfer piyasası; ayrıca 2017'de, Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olduğu yıl, Liverpool'a yakın olduğu dönemi de anlattı.


BALLON D'OR

"Kazanmak ister miyim? Bunu söylemekten utanmıyorum. Ne düşündüğümü söylemekten korkmuyorum, gerçi bazen insanlar, ‘Ama bu ne diyor?’ diyebilir. Samimi olmaktan utanılacak hiçbir şey yok. Hiçbir zaman, ‘Kazanacağım’ demedim. Ama iyi bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Birçok kişi iyi bir yıl geçirdiğimi söyledi ve beni bu ödülle ilişkilendirdi. Bu yüzden ne olacağını göreceğiz."


  • Goal AI'nin Dünya Kupası rekoru

    "Her zaman rekorları kırmak ve insanların adımı hatırlamasını sağlamak istedim. Ama dürüst olmalıyım: 27 yaşında Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmayı beklemiyordum".


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  • 2017'de Liverpool'a yakındı

    "Liverpool'a yakındım. Annem Klopp'un büyük bir hayranıydı ve en çok istediği adres Liverpool'du, benim oraya gitmemi istiyordu. Ben onu dinlemedim çünkü kendi şehrim Paris'te oynamak istiyordum. Birisi olmadan önce ülkemi terk etmek istemedim".

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