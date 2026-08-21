Tottenham Hotspur, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir adıma yaklaşıyor. Mısırlı Ömer Marmuş'un transferi için Manchester City ile ileri düzeyde görüşmelere başlayan kulüp, teknik direktör Roberto De Zerbi'ye kadrosunda hâlihazırda bulunan oyunculardan farklı bir hücum seçeneği kazandırabilecek bir anlaşmanın peşinde.

"Sky Sport" ağının gazetecisi Florian Plettenberg'in X hesabından aktardığına göre, Tottenham sözleşme konusunda Marmuş ile nihai anlaşmaya vardı; iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri ise hâlâ sürüyor.

İki kulüp henüz nihai bir anlaşmaya ulaşmadı, ancak Marmuş, Tottenham projesine katılan en son isim olabilir. Kulüp; Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali ve Matheus Fernandes için 229,5 milyon harcamış, ayrıca kanat oyuncusu Savinho'yu 75 milyon sterling karşılığında kadrosuna katmak için Manchester City ile anlaşmıştı.

Tottenham'ın bu hamlesi, Dominic Solanke'nin son 18 ayda sakatlıklarla mücadele etmesi ve Richarlison'un sözleşmesinin son yılına girmesiyle geldi; bu durum yeni bir forvet eklemeyi açık bir öncelik hâline getiriyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

