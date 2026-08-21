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Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Marmoush'tan Tottenham'a: Macera mı yoksa iki tarafın da ihtiyaç duyduğu altın bir transfer mi?

FEATURES
O. Marmoush
Brentford - Tottenham Hotspur
Brentford
Tottenham Hotspur
Premier Lig
M.City - AFC Bournemouth
M.City
AFC Bournemouth
Mısır
İngiltere

Mısırlı yıldızın Etihad Kalesi'ndeki rolü azaldı: Daha büyük bir fırsat arayışıyla Londra'nın yolunu mu tutacak?

Tottenham Hotspur, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir adıma yaklaşıyor. Mısırlı Ömer Marmuş'un transferi için Manchester City ile ileri düzeyde görüşmelere başlayan kulüp, teknik direktör Roberto De Zerbi'ye kadrosunda hâlihazırda bulunan oyunculardan farklı bir hücum seçeneği kazandırabilecek bir anlaşmanın peşinde.

"Sky Sport" ağının gazetecisi Florian Plettenberg'in X hesabından aktardığına göre, Tottenham sözleşme konusunda Marmuş ile nihai anlaşmaya vardı; iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri ise hâlâ sürüyor.

İki kulüp henüz nihai bir anlaşmaya ulaşmadı, ancak Marmuş, Tottenham projesine katılan en son isim olabilir. Kulüp; Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali ve Matheus Fernandes için 229,5 milyon harcamış, ayrıca kanat oyuncusu Savinho'yu 75 milyon sterling karşılığında kadrosuna katmak için Manchester City ile anlaşmıştı.

Tottenham'ın bu hamlesi, Dominic Solanke'nin son 18 ayda sakatlıklarla mücadele etmesi ve Richarlison'un sözleşmesinin son yılına girmesiyle geldi; bu durum yeni bir forvet eklemeyi açık bir öncelik hâline getiriyor.

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  • Frankfurt yıldızlığından City'de yedek role

    Marmuş, Mayıs 2023'te Wolfsburg'dan bonservissiz olarak Eintracht Frankfurt'a transfer oldu ve tüm kulvarlarda 17 gol kaydettiği etkileyici bir ilk sezon geçirdi.

    2024-2025 sezonunun ilk yarısında Mısırlı forvetin performansı dikkat çekici biçimde yükseldi; Bundesliga'da 8,9 beklenen golden 15 gol atarken, ligdeki 17 maçta 9 gole de asist yaptı.

    Almanya'dan ayrılmadan önce Marmuş, tüm kulvarlarda oynadığı 26 maçta 20 gol kaydedip 13 asist yaptı ve Ocak 2025'te kendisini kadrosuna katmak için 59 milyon sterlin ödeyen Manchester City'nin ilgisini çekti.

    Marmuş duran toplardaki isabetiyle de öne çıktı ve 2019'daki Lionel Messi'den bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde art arda 3 resmi maçta serbest vuruştan doğrudan gol kaydeden ilk oyuncu oldu.

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  • Manchester'da güçlü başlangıç, ardından düşüş

    Marmuş'un Manchester City ile ilk ayları olumlu sinyaller taşıyordu; Newcastle karşısında kariyerinin ilk hat-trick'ini kaydetmiş, ardından FA Cup çeyrek finalinde Bournemouth'a karşı galibiyet golünü atmış, daha sonra ligde aynı rakibe uzaktan bir şutla gol kaydetmişti; bu gol sezonun en iyisi seçildi.

    Ancak deneyimi zor bir an da yaşadı; 2025 FA Cup finalinde Crystal Palace karşısında, Erling Haaland'ın topu kendisine vermesinin ardından bir penaltı kaçırdı; Dean Henderson şutunu kurtardı ve City, Wembley'de maçı kaybetti.

    Fakat eski Manchester City savunmacısı Nedum Onuoha, bu anın Marmuş'un kulüpteki deneyimini özetlememesi gerektiği görüşünde.

    Onuoha, "BBC"ye şunları söyledi: "Marmuş'u gördüğümde kaçırdığı penaltıyı hatırlamıyorum, aksine savunmacıların arkasına yaptığı bazı hareketlerdeki gücünü görüyorum."

  • Manchester City'deki rolü neden geriledi?

    Marmuş, transferinden bu yana Manchester United ile tüm kulvarlarda oynadığı 62 maçta 16 gol kaydetti; bunların 8'ini 2025-2026 sezonundaki 36 maçta attı.

    Ancak Premier Lig'deki forma şansı belirgin şekilde azaldı; yalnızca 8 maça ilk 11'de başladı ve yaklaşık 700 dakika sahada kaldı. Bu, önceki sezonun ortasında kulübe geldikten sonra elde ettiği rakamın altında bir değer.

    Marmuş ligde üç gol ve üç asistle yetindi; beklenen gol (xG) ortalaması ise 3,53 oldu ki bu, gerçek istatistiğine yakın bir rakam. Bu da sorunun yalnızca fırsatları gole çevirmekle ilgili olmadığına işaret ediyor.

    Onuoha bunu, City'nin hücum hattındaki büyük rekabetle açıklıyor ve Marmuş'un oynayabileceği mevkilerin bu bölgelerde uzmanlaşmış oyuncular tarafından doldurulduğunu söylüyor. Haaland'ın gerçek santrfor mevkisini koruduğunu, takımın aynı zamanda 10 numara ve kanat oyuncularına da yaslandığını belirtiyor ve bunun Tottenham'a transferi Mısırlı yıldız için özel bir fırsat haline getirdiğine dikkat çekiyor.

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  • Marmoush, Tottenham'a ne katacak?

    Asıl mevkisi net bir şekilde forvet olmasına rağmen Marmuş kariyeri boyunca bu rolle sınırlı kalmadı; Frankfurt'ta santrfor, ikinci forvet ve sol kanatta oynarken Manchester City de onu hem santrfor hem kanatta hem de bir başka forvetin arkasında kullandı.

    Bu esneklik, takımları forvetler arasında pozisyon değişimine, topu almak için geriye sarkmaya ve ardından rakip savunmanın arkasında beliren boşluklardan yararlanmaya dayanan De Zerbi'nin fikirleriyle örtüşebilir.

    Onuoha, Marmuş'un en iyi versiyonunun, savunma hattının arkasında alan bulduğunda ortaya çıktığını düşünüyor.

    Şunları söyledi: "Topa doğru geriye sarktığında iyi olsa da, defans oyuncusunun omzunda oynadığında daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kendisine sürekli olarak savunmanın arkasındaki boşluklara pas verecek ve rakibi kendi kalesine doğru koşmaya zorlayacak bir takıma ihtiyacı var."

  • Marmoush'un rakamları Tottenham ikilisini geride bırakıyor

    2025-2026 sezonu Premier Lig'e ait "Opta" verilerine göre Marmuş, hava toplarındaki mücadeleler dışında, 90 dakika başına düşen hücum göstergelerinin çoğunda Dominic Solanke ve Richarlison'un önünde yer alıyor.

    Mısırlı oyuncu 0,77 gol ve asist, 3,86 şut, 1,55 yaratılan fırsat, 5,67 topla ileri taşıma, 1,29 başarılı çalım, ceza sahası içinde 6,82 top teması ve savunma arkasına 11,46 hamle ortalaması kaydetti.

    Bu rakamlar, Marmuş'un mevcut Tottenham forvetlerinden belirgin biçimde farklı bir yapıya sahip olduğuna işaret ediyor; kendisi topu ileri taşımaya, savunmacılarla karşı karşıya gelmeye ve kendisine şut fırsatları yaratmaya daha yatkın. Bu da De Zerbi'ye, kendi savunma bölgelerine çekilen takımlar karşısında ek bir çözüm sunabilir.

    Onuoha şunları söyledi: "Bazen mesele sadece bir oyuncunun takıma ne kadar uyum sağladığıyla ilgilidir. Marmuş'un savunma arkasına koşabilme ve oyunu birbirine bağlayabilme yeteneği Tottenham için çok önemli olabilir. Topları savunma arkasına atmaktan ve rakibi geri çekilmeye zorlamaktan çekinmezler."

  • Marmoush, Solanke ile birlikte mi oynayacak?

    Marmuş'un takıma katılması Solanke'nin yerine olmak zorunda değil; zira Mısırlı oyuncunun başka bir forvetin arkasında oynayabilme yeteneği, ikilinin birlikte kullanılmasının önünü açıyor.

    Solanke bedensel gücünü savunmacılarla mücadelede kullanabilirken, Marmuş kanatlara açılabilir veya hatlar arasına çekilebilir, ardından rakibin baskısının bıraktığı boşluklara koşabilir.

    Onuoha, oyuncuların farklı özelliklerinin onları birbirini tamamlayan bir ikili haline getirebileceği görüşünde ve şunları söylüyor: "Solanke, Marmuş'tan farklı; daha güçlü bir bedensel varlığa sahip. Kalecinin Solanke'ye alçak bir top atmasını, Marmuş'un ise topu almak için arkasından gelmesini ve bunun atağın başlangıcı olmasını hayal edebiliyorum."

    Ve ekledi: "İkisi de birbirini tamamlayabilir. İki forvetle oynamak, Marmuş'un güçlü yönlerinden daha fazlasını ortaya çıkarabilir."

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