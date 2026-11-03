Old Trafford'da Manchester United ile Roma arasında Şampiyonlar Ligi gecesi. Udine'deki bol gollü galibiyetin ardından Roma, zorlu ve etkileyici bir deplasmanda, açıkça sıkıntılı bir dönemden geçen rakibine karşı Avrupa'da da iyi performansını sürdürmek istiyor. Manchester United lig ve kupa maçlarında üst üste son üç karşılaşmasını kaybetti. Son 9 maçında 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan takım, 10 Eylül'de Sabah'ı 4-0 yendiği maçtan bu yana kazanamıyor.

Gasperini için Gollini'nin durumu belirsiz: Svilar sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ilk 11'deki kaleci, geçmişte Manchester United'ın altyapısında da yer almış eski Atalanta oyuncusu Gollini olacak. Ancak bu sabah yaşadığı sırt sorunu, onu maçtan uzak tutabilir. Üçüncü kaleci Devis Vásquez hazır.