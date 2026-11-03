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Malen Rensch AS RomaGetty
Çeviri:

Manchester United-Roma 0-0 CANLI

M. United - Roma
M. United
Roma
Şampiyonlar Ligi

Manchester United ile Roma arasında Old Trafford'da oynanacak dev maça dair her şey.

Gelecek maçlar
ROM

ROM

Serie A

07 Kas 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier Lig

08 Kas 2026

AVL

AVL

Old Trafford'da Manchester United ile Roma arasında Şampiyonlar Ligi gecesi. Udine'deki bol gollü galibiyetin ardından Roma, zorlu ve etkileyici bir deplasmanda, açıkça sıkıntılı bir dönemden geçen rakibine karşı Avrupa'da da iyi performansını sürdürmek istiyor. Manchester United lig ve kupa maçlarında üst üste son üç karşılaşmasını kaybetti. Son 9 maçında 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan takım, 10 Eylül'de Sabah'ı 4-0 yendiği maçtan bu yana kazanamıyor.

Gasperini için Gollini'nin durumu belirsiz: Svilar sakatlığı nedeniyle forma giyemezken ilk 11'deki kaleci, geçmişte Manchester United'ın altyapısında da yer almış eski Atalanta oyuncusu Gollini olacak. Ancak bu sabah yaşadığı sırt sorunu, onu maçtan uzak tutabilir. Üçüncü kaleci Devis Vásquez hazır.

  • ÖNE ÇIKAN POZİSYONLAR

  • MAÇ KÜNYESİ VE RESMÎ İLK 11'LER

    Manchester United-Roma

    Gol atanlar:

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven; Dalot, Baleba, Mainoo, Diallo; Mbeumo, Bruno Fernandes; Cunha. Teknik direktör: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Teknik direktör: Gasperini.

    Hakem: Gil Manzano

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Gelecek maçlar
ROM

ROM

Serie A

07 Kas 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier Lig

08 Kas 2026

AVL

AVL