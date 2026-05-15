Los Angeles Football Club v Inter Miami CF
Manchester United efsanesi ve Inter Miami'nin ortak sahibi Sir David Beckham, İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu oldu

Sir David Beckham, 2026 Sunday Times Zenginler Listesi’nin yayınlanmasının ardından İngiltere’nin ilk milyarder sporcusu olarak tarihe geçti. Manchester United efsanesi, eşi Victoria ile birlikte, kazançlı marka sponsorlukları ve MLS takımı Inter Miami’deki başarılı hissedarlığı sayesinde net servetinin rekor seviyelere yükseldiğini gördü.

    Tarihi bir finansal dönüm noktasına ulaşıldı

    David ve Victoria’nın toplam serveti resmi olarak 1 milyar sterlin barajını aştı ve bu yıl tahmini 1,185 milyar sterlin (1,6 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu dönüm noktası niteliğindeki başarı, eski İngiltere milli takım kaptanını spor dünyasının en zengin isimleri listesinde ikinci sıraya yerleştirdi; listede sadece eski Formula 1 CEO’su Bernie Ecclestone’un ailesinin gerisinde kaldı. Beckham'ın mali yükselişi, şu anda 1,45 milyar dolar değerinde olan ve Major League Soccer'ın en değerli kulübü konumunda bulunan Miami'deki rolüyle desteklendi.

    Ratcliffe için zıt kaderler

    Beckham ailesi servetlerinde yaşanan artışın sevincini yaşarken, Sunday Times Zenginler Listesi’ni hazırlayanlar, Manchester United’ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe’in servetinde önemli bir düşüş kaydetti. Ratcliffe’in kişisel servetinin son 12 ayda 1,85 milyar sterlin azaldığı ve toplam servetinin 15,194 milyar sterline (20,3 milyar dolar) gerilediği bildirildi; bu durum, genel listede yedinci sıradan dokuzuncu sıraya gerilemesine neden oldu. Listeyi hazırlayanlar, bu düşüşü petrokimya devi Ineos'un değerinin azalmasına bağlayarak, "artan borç, düşen gelirler ve 515,7 milyon sterlinlik zarar"ı gerekçe gösterdi.

  • Spor dünyasının seçkin isimleri sıralamaya damga vuruyor

    Beckham'a milyarderler listesinde, toplam değeri 1,035 milyar sterlin olan Matchroom Sport imparatorluğunun sahipleri spor organizatörleri Barry ve Eddie Hearn de eşlik ediyor. Liste, aktif İngiliz sporcuların artan servetine de dikkat çekiyor; ağır sıklet boksör Anthony Joshua, 240 milyon sterlinlik (320 milyon dolar) servetiyle sekizinci sırada yer alarak, 162 milyon sterlinlik (216 milyon dolar) servete sahip rakibi Tyson Fury'nin önüne geçiyor. Diğer dikkat çeken isimler arasında beşinci sırada yer alan Sir Lewis Hamilton (435 milyon sterlin) ve golfçünün arka arkaya kazandığı etkileyici Masters zaferlerinin ardından yedinci sırada yer alan Rory McIlroy (325 milyon sterlin) bulunuyor.

    Yüksek riskli maçlar ve iş girişimleri

    Listedeki pek çok isim için odak noktası artık yaklaşan devasa ticari fırsatlara ve rekabet açısından önemli dönüm noktalarına kayıyor. Hearn, Joshua’nın Fury ile karşılaşmak üzere bir anlaşma imzaladığını doğruladı; tarih ve mekan kesinleştiğinde bu maçın her iki ağır siklet boksörün net servetini önemli ölçüde artıracağı tahmin ediliyor.

    Bu arada, Beckham'ın Miami takımı küresel markasını genişletmeye devam ediyor ve şu anda 110 milyon sterlin (147 milyon dolar) ile onuncu sırada yer alan Harry Kane, İngiltere'yi uluslararası sahnede temsil edeceği önemli bir yaz sezonuna hazırlanıyor.

