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İdil Erin Tetik

Manchester United efsanesi: "Ole Gunnar Solksjaer, Old Trafford'a dönecek"

M. UnitedO. SolskjaerR. AmorimPremier Lig

Manchester United efsanesi Teddy Sheringham, Ruben Amorim'in tarzını eleştirirken Ole Gunnar Solskjaer'in Old Trafford'a döneceğini söyledi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Sheringham, Solskjaer'ın Man Utd'a geri dönmesini istiyor
  • Amorim'i eleştirdi
  • Man Utd, Pazar günü Wolves ile karşılaşacak
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