Manchester United efsanesi: "Ole Gunnar Solksjaer, Old Trafford'a dönecek"

Getty Images Sportİdil Erin TetikManchester United efsanesi: "Ole Gunnar Solksjaer, Old Trafford'a dönecek"M. UnitedO. SolskjaerR. AmorimPremier LigManchester United efsanesi Teddy Sheringham, Ruben Amorim'in tarzını eleştirirken Ole Gunnar Solskjaer'in Old Trafford'a döneceğini söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaSheringham, Solskjaer'ın Man Utd'a geri dönmesini istiyorAmorim'i eleştirdiMan Utd, Pazar günü Wolves ile karşılaşacakWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱