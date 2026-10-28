Bu sezon U18'de çıktığı 3 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti ve yaşça oldukça küçük olmasına rağmen hem Youth League'de hem de Primavera liginde ilk maçına çıktı.

Kai Wayne Rooney aslında bir hücum kanat oyuncusu; Premier League'de çok iyi işler yapan Bukayo Saka ya da şu anda Manchester United forması giyen Marcus Rashford gibi. Ancak bugün, tıpkı babası Wayne gibi, alışılmışın dışında bir santrfora dönüşüyor: İki ayağıyla ve kafasıyla her şeyi yapabiliyor ama klasik bir 9 numara fiziğine sahip değil.