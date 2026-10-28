Manchester United'ın büyük bir kriz yaşadığı şu günlerde henüz 16 yaşında bir genç, Kırmızı Şeytanlar taraftarlarına hayal kurduruyor. Soyadı büyük bir ağırlık taşıyor ama İngiliz futbolunun bu yeni harika çocuğunun omuzlarında hiç de yük gibi durmuyor. Bu hikâyenin kahramanı Kai Wayne Rooney, ve evet, o, Manchester United ile her şeyi kazanan Wayne Rooney'nin oğlu.
Manchester United'da yeni bir Rooney gol yağdırıyor: Rooney'nin oğlu Kai, U18'de Burnley'e dört gol attı
Burnley U18'e dört gol
Kai Rooney henüz 16 yaşında, ancak etrafında oluşan büyük heyecanla babasının izinden gidiyor. Wayne, Everton'da yetişmiş, ardından Manchester United efsanesi olmuştu. Kai ise futbola Manchester United'da başladı ve bu sezon Darren Fletcher yönetimindeki Manchester United U18 takımında adeta uçuşa geçti.
Son maç haftasında Burnley karşısında alınan 6-0'lık galibiyette attığı dört golle manşetlere çıktı. Dört golün her biri farklıydı: İlkinde, takım arkadaşının kafa vuruşunda direkten dönen topa atılarak sol ayağıyla fırsatçı bir vuruş yaptı. İkincisinde, kendisinin kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Ardından kornerde çok iyi yükselerek kafayla ağları buldu. Son olarak Burnley savunmasının hatasından yararlanıp sağ ayağıyla sert bir vuruş yaparak skoru 4-0'a getirdi ve maçın fişini çekti.
Forvet mi, kanat oyuncusu mu? Babası Wayne gibi
Bu sezon U18'de çıktığı 3 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetti ve yaşça oldukça küçük olmasına rağmen hem Youth League'de hem de Primavera liginde ilk maçına çıktı.
Kai Wayne Rooney aslında bir hücum kanat oyuncusu; Premier League'de çok iyi işler yapan Bukayo Saka ya da şu anda Manchester United forması giyen Marcus Rashford gibi. Ancak bugün, tıpkı babası Wayne gibi, alışılmışın dışında bir santrfora dönüşüyor: İki ayağıyla ve kafasıyla her şeyi yapabiliyor ama klasik bir 9 numara fiziğine sahip değil.
Babaya getirilen yasak ve sözleşme
Kai Rooney, futbol dünyasına adım attığı ilk anlardan itibaren babasına önemli bir yasak koydu. Bu ayrıntı, Rooney ailesini konu alan belgeselde ortaya çıktı. Belgeselde, Kai'nin babası Wayne'den maçlarını izlemek için saha kenarına gelmemesini istediği anlatıldı. Çünkü babasının orada bulunması hem kendisinin hem de takımın dikkatini dağıtıyordu.
Wayne ise Manchester United'dan oğluna hiçbir ayrıcalık tanınmamasını ve geleceğiyle ilgili her kararın sahadaki performansına göre verilmesini istedi. Kai de bu beklentiyi her zaman karşıladı ve kendisini profesyonelliğe taşıması beklenen mevcut bursunu da kazandı.
Taraftarlar hayal kuruyor
Dünkü etkileyici performansı, Kai Rooney'nin adını tüm Manchester United taraftarlarının diline doladı. Kötü bir dönemden daha geçen Manchester United'da Carrick'in görevde kalması pamuk ipliğine bağlı. Yönetim yeni bir teknik direktör bulduğunda görevden alınması neredeyse kesin.
Old Trafford'da hücum da savunma kadar sorunlu. Sosyal medyada Rooney'nin A takıma yükseltilmesini isteyenler şimdiden var. Ancak United, genç oyuncuyu aceleyle A takıma çıkarmak istemiyor. Kai Rooney'nin zamanı gelecek, ama doğru zamanda.
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