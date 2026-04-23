Manchester United, Bruno Fernandes'in geleceği konusunda "hiçbir koşulda" kararını netleştirdi
Manchester United, yaz transfer döneminde ayrılma ihtimalini ortadan kaldırdı
Manchester United, Fernandes’in Old Trafford’daki geleceğine dair ortada kalan tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmak için harekete geçti. The Sun’ın haberine göre, kulüp yönetimi 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna, önümüzdeki transfer döneminde hiçbir koşulda ayrılmasını istemediklerini açıkça belirtti.
Bu kararlı tutum, sezonun önceki dönemlerine kıyasla söylemde önemli bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Daha önce United'ın, 80 milyon sterlinlik bir teklif karşısında Fernandes'i Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'a satmaya hazır olduğu düşünülüyordu. Ancak kulüp kaptanı, eski teknik direktör Ruben Amorim tarafından kalmaya ikna edildi ve yönetim kurulu da artık bu sembolik lideri takımda tutma vizyonuna uyum sağladı.
Kaptanın endişelerini gidermek
Yönetimin bu özel güvenceyi verme kararı, Fernandes’in Aralık ayında Portekizli yayıncı Canal 11’e yaptığı açıklamalardan kaynaklandı. O röportajda orta saha oyuncusu, kulübün kendisinden maddi kazanç elde etmeye istekli olduğu izleniminden “incindiğini” itiraf etmişti. Bu durumu düzeltmek için Carrington’daki karar vericiler, Portekizli milli oyuncuya kulübün gelecekte başarılı bir United takımının merkezinde yer almasını istediğini açıkça ilettiler.
Kulüp, sezon ortasında verilen bu güvenceyi, Fernandes'in muhteşem formunda önemli bir rol oynadığına inanıyor. Kaptan, şu ana kadar Premier Lig'de 18 asist kaydetmiş ve PFA Yılın Futbolcusu ödülünün en güçlü adaylarından biri konumunda.
Saha içinde ve dışında lider
Manchester United kalecisi Senne Lammens, Fernandes’in Old Trafford’daki davaya tam anlamıyla bağlı olduğunu vurguladı. Chelsea’yi 1-0 yendikleri kritik maçın ardından Belçikalı kaleci, kaptanın yüksek standartlarını ve soyunma odasındaki liderlik rolünü övdü.
"Her zaman en çok konuşan kişi değildir. Gerektiğinde, özellikle de büyük maçlardan önce sesini duyurur," diye açıkladı Lammens. "Ya da belki daha fazla zorluk yaşadığımızda, kendisine ve herkese karşı çok, çok sert davranan biridir."
"Bu yüzden bazen işler istediğimiz gibi gitmediğinde biraz sinirli görünebiliyor. Ama bence bu seviyede olması gereken de budur, çünkü o Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Lig'i kazanmak istiyor."
Fesih maddesi ve sözleşmenin durumu
Manchester United niyetini açıkça ortaya koymuş olsa da, Fernandes’in sözleşmesinde 65 milyon avro (56,5 milyon sterlin) tutarında bir serbest kalma maddesi bulunması, olası bir karmaşıklığa yol açabilir. Bu madde, İngiltere dışındaki kulüpler tarafından devreye sokulabilir; bu durum, daha önce Avrupa ve Orta Doğu’daki dev kulüpleri yüksek alarmda tutmuştu. Ancak oyuncu son zamanlarda Manchester’da yeniden mutlu olduğunu dile getirdi ve kulüp, onun geleceğinin güvende olduğuna inanıyor.
Fernandes'in sözleşmesi resmi olarak 2027'ye kadar devam ediyor ve kulüp, bir yıl daha uzatma opsiyonuna sahip. Michael Carrick yönetimindeki takımın şu anda ligde üçüncü sırada yer alması ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasına dönmenin eşiğinde olması nedeniyle, kulüp yönetimi Şampiyonlar Ligi'nin cazibesinin dışarıdan gelecek tekliflerden daha ağır basacağına inanıyor.