Manchester United, Bruno Fernandes'in geleceği konusunda "hiçbir koşulda" kararını netleştirdi

Yönetimin bu özel güvenceyi verme kararı, Fernandes’in Aralık ayında Portekizli yayıncı Canal 11’e yaptığı açıklamalardan kaynaklandı. O röportajda orta saha oyuncusu, kulübün kendisinden maddi kazanç elde etmeye istekli olduğu izleniminden “incindiğini” itiraf etmişti. Bu durumu düzeltmek için Carrington’daki karar vericiler, Portekizli milli oyuncuya kulübün gelecekte başarılı bir United takımının merkezinde yer almasını istediğini açıkça ilettiler.

Kulüp, sezon ortasında verilen bu güvenceyi, Fernandes'in muhteşem formunda önemli bir rol oynadığına inanıyor. Kaptan, şu ana kadar Premier Lig'de 18 asist kaydetmiş ve PFA Yılın Futbolcusu ödülünün en güçlü adaylarından biri konumunda.