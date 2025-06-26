Manchester United, Andre Onana'nın yerine alacağı ismi buldu

Manchester United, Old Trafford’daki kaleci rotasyonunu yenilemeye hazırlanırken Botafogo’nun öne çıkan file bekçisi John Victor’u gündemine aldı. Football Insider’ın haberine göre Premier Lig devi, 29 yaşındaki kaleciyi bir süredir yakından takip ediyor. Victor’un, devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansları ise Kırmızı Şeytanlar’ın ilgisini yeniden alevlendirdi.

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Kırmızı Şeytanlar, kalede yeni bir isme yöneliyor

Brezilyalı yıldız Victor, listede zirveye yerleşti GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱