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Andre Onana Manchester United 2024-25Getty
İdil Erin Tetik

Manchester United, Andre Onana'nın yerine alacağı ismi buldu

A. OnanaJohn VictorTransfersM. UnitedPremier LigBotafogo RJDünya Kupası Şampiyonası

Manchester United, Old Trafford’daki kaleci rotasyonunu yenilemeye hazırlanırken Botafogo’nun öne çıkan file bekçisi John Victor’u gündemine aldı. Football Insider’ın haberine göre Premier Lig devi, 29 yaşındaki kaleciyi bir süredir yakından takip ediyor. Victor’un, devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki etkileyici performansları ise Kırmızı Şeytanlar’ın ilgisini yeniden alevlendirdi.

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  • Amorim döneminde Onana artık ilk tercih değil
  • Kırmızı Şeytanlar, kalede yeni bir isme yöneliyor
  • Brezilyalı yıldız Victor, listede zirveye yerleşti
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