Manchester United'a Victor Osimhen çağrısı: "İhtiyacınız var"

Gettyİdil Erin TetikManchester United'a Victor Osimhen çağrısı: "İhtiyacınız var"M. UnitedPremier LigV. OsimhenManchester United'ın eski oyuncusu, Kırmızı Şeytanların Victor Osimhen'e ihtiyacı olduğunu düşünüyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaManchester United yaz transfer dönemini dört gözle bekliyorHojlund ve Zirkzee beklentileri karşılayamıyorAmorim'in hücumdaki sorunlarını Osimhen çözebilirGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱