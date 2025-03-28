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Victor OsimhenGetty
İdil Erin Tetik

Manchester United'a Victor Osimhen çağrısı: "İhtiyacınız var"

M. UnitedPremier LigV. Osimhen

Manchester United'ın eski oyuncusu, Kırmızı Şeytanların Victor Osimhen'e ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

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