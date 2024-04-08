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Pep Guardiola Manchester City 2024Getty Images
Can Özer

Manchester City'ye Real Madrid maçı öncesi sakatlık şoku!

Pep GuardiolaKyle WalkerNathan AkeJosko GvardiolM.CityReal Madrid - M.CityReal MadridŞampiyonlar Ligi

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde üç önemli savunma oyuncusunu antrenmana almadı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Gvardiol, Ake ve Walker antrenmanı kaçırdı
  • Üçü de Real Madrid karşılaşmasında oynayamayabilir
  • Man City 9 Nisan Salı günü Real Madrid ile karşılaşacak

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