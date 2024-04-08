Getty ImagesCan ÖzerManchester City'ye Real Madrid maçı öncesi sakatlık şoku!Pep GuardiolaKyle WalkerNathan AkeJosko GvardiolM.CityReal Madrid - M.CityReal MadridŞampiyonlar LigiManchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde üç önemli savunma oyuncusunu antrenmana almadı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaGvardiol, Ake ve Walker antrenmanı kaçırdıÜçü de Real Madrid karşılaşmasında oynayamayabilirMan City 9 Nisan Salı günü Real Madrid ile karşılaşacak