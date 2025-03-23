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Kevin De Bruyne Manchester City 2024-25Getty Images
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, Amerika Birleşik Devletleri'ne mi transfer oluyor?

K. De BruyneSan Diego FCTransfersM.CityPremier LigABD 1

San Diego Sportif Direktörü, Kevin De Bruyne ile yaz aylarında MLS'e olası bir transfer konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • San Diego, De Bruyne ile transfer görüşmeleri yapıyor
  • Kulüp yetkilisi bir hamleye şüpheyle yaklaşıyor
  • De Bruyne henüz yeni Man City sözleşmesini imzalamadı
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