Getty ImagesRitabrata Banerjee ve Can ÖzerManchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne, Amerika Birleşik Devletleri'ne mi transfer oluyor?K. De BruyneSan Diego FCTransfersM.CityPremier LigABD 1San Diego Sportif Direktörü, Kevin De Bruyne ile yaz aylarında MLS'e olası bir transfer konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaSan Diego, De Bruyne ile transfer görüşmeleri yapıyorKulüp yetkilisi bir hamleye şüpheyle yaklaşıyorDe Bruyne henüz yeni Man City sözleşmesini imzalamadıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱