San Diego Sportif Direktörü, Kevin De Bruyne ile yaz aylarında MLS'e olası bir transfer konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda San Diego, De Bruyne ile transfer görüşmeleri yapıyor

Kulüp yetkilisi bir hamleye şüpheyle yaklaşıyor

De Bruyne henüz yeni Man City sözleşmesini imzalamadı Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱