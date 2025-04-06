Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Manchester City FC v Leicester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Manchester City'den ayrılacak olan Kevin de Bruyne'ye çok sürpriz teklif!

K. De BruyneWolfsburgTransfersM.CityBundesliga IPremier Lig

Kevin De Bruyne'nin eski kulübü, Manchester City'nin yıldızına yeniden aralarına katılması için sürpriz bir davet gönderdi.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Alman kulübü, De Bruyne'yi geri istiyor
  • Sosyal medyadan bir davetiye gönderdiler
  • De Bruyne yazın Man City'den ayrılacak
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱

Gelecek maçlar