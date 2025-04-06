Getty Images SportRitabrata Banerjee ve Can ÖzerManchester City'den ayrılacak olan Kevin de Bruyne'ye çok sürpriz teklif!K. De BruyneWolfsburgTransfersM.CityBundesliga IPremier LigKevin De Bruyne'nin eski kulübü, Manchester City'nin yıldızına yeniden aralarına katılması için sürpriz bir davet gönderdi. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaAlman kulübü, De Bruyne'yi geri istiyorSosyal medyadan bir davetiye gönderdilerDe Bruyne yazın Man City'den ayrılacakFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱