Kevin De Bruyne'nin eski kulübü, Manchester City'nin yıldızına yeniden aralarına katılması için sürpriz bir davet gönderdi.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Alman kulübü, De Bruyne'yi geri istiyor

Sosyal medyadan bir davetiye gönderdiler

De Bruyne yazın Man City'den ayrılacak Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱