Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport
Harry Sherlock ve Can Özer

Manchester City'de Pep Guardiola'dan şok ayrılık mesajı

P. GuardiolaM.CityLiverpool - M.CityPremier Lig

Pep, kısa süre önce yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, kötü gidişin devam etmesi halinde Manchester City'den istifa edeceği uyarısında bulundu.

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Haberin devamı aşağıda
  • City son altı maçın hiçbirini kazanamadı
  • Bu akşam Premier Lig lideri Liverpool ile oynayacak
  • Guardiola olası bir ayrılıktan bahsediyor
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