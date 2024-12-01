Getty Images SportHarry Sherlock ve Can ÖzerManchester City'de Pep Guardiola'dan şok ayrılık mesajıP. GuardiolaM.CityLiverpool - M.CityPremier LigPep, kısa süre önce yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, kötü gidişin devam etmesi halinde Manchester City'den istifa edeceği uyarısında bulundu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaCity son altı maçın hiçbirini kazanamadıBu akşam Premier Lig lideri Liverpool ile oynayacakGuardiola olası bir ayrılıktan bahsediyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱