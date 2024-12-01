Pep, kısa süre önce yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, kötü gidişin devam etmesi halinde Manchester City'den istifa edeceği uyarısında bulundu.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda City son altı maçın hiçbirini kazanamadı

Bu akşam Premier Lig lideri Liverpool ile oynayacak

Guardiola olası bir ayrılıktan bahsediyor Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱