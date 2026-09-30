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Nottingham Forest v Manchester City - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Manchester City davası, Keane: "Kupalar çöpe atılmalı"

R. Keane
M. United
M.City

Kırmızı Şeytanlar'ın eski sembol ismi, şehirdeki rakipleri hakkında konuştu

Roy Keane, Manchester United'ın eski simge isimlerinden biri, ITV'ye İngiltere ile Çek Cumhuriyeti arasındaki maçın ardından Manchester City olayıyla ilgili görüşünü açıkladı: "Sahada kazandılar çünkü hile yaptılar. O kupalar çöpe atılmalı".


"Bunun birçok insanı inciteceğini biliyorlardı ama yine de yaptılar. Eğer ben bir futbolcu olsaydım, o madalyaları tereddüt etmeden çöpe atardım. Tabii ki yapardım; bu hile... Sahada kazandılar çünkü hile yaptılar" diyerek eski orta saha oyuncusu sözlerini yineledi.

  • Son olarak Keane sözlerini şöyle tamamladı: "Bence, sahipleri hile yapmaktan çekinmediğinde bu durum oyuncular, teknik direktör Enzo Maresca ve kulüp için, ayrıca temsil ettikleri şey açısından çok zor olacak. Üst düzey bir seviyeyi korumak zor."

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