Manchester City davası, Keane: "Kupalar çöpe atılmalı"

Roy Keane, Manchester United'ın eski simge isimlerinden biri, ITV'ye İngiltere ile Çek Cumhuriyeti arasındaki maçın ardından Manchester City olayıyla ilgili görüşünü açıkladı: "Sahada kazandılar çünkü hile yaptılar. O kupalar çöpe atılmalı".





"Bunun birçok insanı inciteceğini biliyorlardı ama yine de yaptılar. Eğer ben bir futbolcu olsaydım, o madalyaları tereddüt etmeden çöpe atardım. Tabii ki yapardım; bu hile... Sahada kazandılar çünkü hile yaptılar" diyerek eski orta saha oyuncusu sözlerini yineledi.