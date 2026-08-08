Man Utd'nin 60 milyon sterlinlik transferi engellendi! Newcastle'dan Lewis Hall konusunda sert mesaj

Manchester United, yeni bir sol bek arayışında büyük bir darbe aldı; Newcastle, Hall için yapılacak bir hamleyi kesin bir dille engelledi. talkSPORT'a göre Manchester ekibi, 21 yaşındaki savunmacı için kısa süre önce resmî bir girişimde bulundu.

Ancak Newcastle bu girişimi hızla geri çevirdi ve INEOS'a oyuncunun bu yaz kesinlikle satışa açık olmadığını bildirdi. Hall'un kendisinin de Manchester devine katılmaya sıcak baktığını öne süren haberlere rağmen, Newcastle oyuncuyu kadroda tutma konusunda son derece kararlı.