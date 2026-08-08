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Lewis Hall Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Yosua Arya

Çeviri:

Man Utd'nin 60 milyon sterlinlik transferi engellendi! Newcastle'dan Lewis Hall konusunda sert mesaj

Transfers
L. Hall
M. United
Newcastle United
Premier Lig

Newcastle, sol bek Lewis Hall'un transferi için Manchester United'dan gelen ilk girişimi net şekilde reddetti. Manchester United daha sonra savunma için alternatif hedefleri değerlendirmek zorunda kaldı ve Fulham ile Amerika Birleşik Devletleri milli takımından Antonee Robinson da radarına girdi.

  • Newcastle, United'ın ilk girişimini reddetti

    Manchester United, yeni bir sol bek arayışında büyük bir darbe aldı; Newcastle, Hall için yapılacak bir hamleyi kesin bir dille engelledi. talkSPORT'a göre Manchester ekibi, 21 yaşındaki savunmacı için kısa süre önce resmî bir girişimde bulundu.

    Ancak Newcastle bu girişimi hızla geri çevirdi ve INEOS'a oyuncunun bu yaz kesinlikle satışa açık olmadığını bildirdi. Hall'un kendisinin de Manchester devine katılmaya sıcak baktığını öne süren haberlere rağmen, Newcastle oyuncuyu kadroda tutma konusunda son derece kararlı.

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  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    Hall, projenin temel taşı olarak görülüyor

    Newcastle, yetenekli İngiliz bek oyuncusunu yeni göreve getirilen teknik direktör Matthias Jaissle'nin Tyneside'daki taktik vizyonunun tamamen vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor. Aynı haberde, 60 milyon sterlinlik bir değer biçildiğine dair yaygın söylentilere rağmen Newcastle'ın, Premier League'deki rakiplerini geri çevirmeyi hedeflerken şu anda bir bonservis bedelini konuşmayı dahi reddettiği öne sürüldü.

  • Newcastle United, savunmacısını takımda tutmakta kararlı

    Sky Sports, Old Trafford'dan gelen ilk yaklaşımın yaklaşık iki hafta önce kesin bir şekilde reddedildiğini doğruladı. Ayrıca Newcastle'ın da aktif olarak bir başka bek transferi üzerinde çalıştığını, bu nedenle mevcut beklerinden birini kaybetmeyi göze alamayacağını belirtti.

    Buna ek olarak, kaynaklar özel olarak kulübün oyuncuyla ilgili net tutumunu yeniden değerlendirmesi için bile kesinlikle astronomik bir bonservis bedeli gerekeceğine inanıyor. Herhangi bir başarılı teklifin, Chelsea'nin 2022'de Brighton'dan Marc Cucurella'yı transfer ederken ödeyerek bir sol bek için Premier League rekoru olan 62 milyon sterlini önemli ölçüde aşması gerektiği öne sürüldü.

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  • Antonee Robinson Fulham 2025-26Getty

    Robinson, United'ın radarına girdi

    Hall için bir hamle artık son derece düşük ihtimal gibi görünürken, United ve INEOS sahipliği savunmadaki alternatif hedeflere hızla yönelmek zorunda. Kulüp, transfer dönemi resmen kapanmadan önce kadronun nihai ihtiyaçlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

    Fulham'ın Amerika Birleşik Devletleri milli oyuncusu Robinson, uygulanabilir bir ikinci seçenek olarak yoğun şekilde gündeme geldi. Manchester United artık Robinson için resmî bir girişim başlatıp başlatmamaya ya da kalan yaz bütçesini bunun yerine ilave bir merkez orta saha oyuncusu transferine ayırmaya karar vermek zorunda.

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