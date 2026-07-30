Getty/GOAL
Çeviri:
Man Utd, İngiliz savunmacıyı INEOS'un sahibi olduğu İsviçre ekibine sattı
Old Trafford'dan sürpriz kalıcı ayrılık
United, Fredricson'ın Lausanne-Sport'a bonservisiyle kalıcı transferine resmen onay verdi ve böylece savunmacının çocukluk kulübüyle uzun yıllara dayanan bağı sona erdi. Güney Manchester doğumlu 21 yaşındaki oyuncu, U-9 seviyesinden bu yana United yapılanmasının bir parçasıydı ve birçok taraftarı şaşırtan bir anlaşmayla kendisini İsviçre'ye giderken buldu.
Bu transfer, kulüp hiyerarşisine ilişkin önemli bir alt başlık da taşıyor; çünkü Lausanne-Sport'un sahibi de INEOS. Premier League devleri ile İsviçre Süper Ligi ekibi arasındaki bu ortak sahiplik yapısı, Kırmızı Şeytanlar'ın savunmacıyı yeniden Manchester'a getirmeye karar vermesi hâlinde gelecekteki olası görüşmeleri kolaylaştırabilir.
- AFP
Altyapıdan yetişen bir yeteneğe duygusal bir saygı duruşu
Manchester United, kulübün Carrington antrenman tesislerinde on yılı aşkın süre boyunca gösterdiği adanmışlığı vurguladığı içten bir resmî açıklamayla takımdan ayrılan savunmacıya teşekkür etti. Alt yaş kategorilerinin çeşitli kademelerinde değerini kanıtlayan Fredricson'ın meşhur kırmızı formayla yolculuğu, teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde A takımda yaptığı birkaç maçla sona erdi.
Açıklamada, United şu ifadeleri kullandı: "Güney Manchester'dan ömür boyu Manchester United taraftarı olan Tyler, dünyaca ünlü altyapı sistemimizin basamaklarını gururla tırmanırken büyük bir özveriyle çalıştı. Savunmacı, A takımdaki ilk maçına 20 Nisan 2025'te Wolverhampton Wanderers karşısında çıktı; ardından Brentford, Grimsby Town ve Newcastle United maçlarında da forma giydi.
"Kulübe 9 yaş altı seviyesinde katılan Tyler, kulüpte geçirdiği süre boyunca örnek bir profesyonel oldu ve Akademi takımlarımızın sevilen bir üyesiydi. United tarihindeki yeri de 2025'te prestijli Denzil Haroun Reserve-Team Player of the Year ödülünü kazanmasıyla güvence altına alındı.
"United'daki herkes, kulüpte geçirdiği süre boyunca verdiği tüm emekler için Tyler'a teşekkür ediyor ve kariyerinin bir sonraki bölümünde kendisine en iyisini diliyoruz."
A takım hayalini gerçeğe dönüştürmek
Fredricson, her altyapı oyuncusunun hayalini kurduğu şeyi başarıp A takımın maç kadrosu ortamına girmeyi başardı. Oyuncu, 2024-25 sezonunda Wolves'a deplasmanda 1-0 kaybedilen maçta ilk 11'de başlayarak tam anlamıyla ilk maçına çıkmasının ardından A takımda dört maça çıkarak kulüpten ayrılıyor. Bunu da iki hafta sonra Brentford deplasmanında 4-3 kaybedilen yüksek skorlu maçta bir kez daha forma giyerek takip etti.
İlk 11'de başladığı maçların ötesinde, savunmacı çeşitli sakatlık krizleri sırasında düzenli olarak A takımın kıyısında köşesinde yer aldı. Birkaç başka maçta da yedek kulübesine yazıldı ve Premier League'in ışıkları altında değerli deneyim kazandı. Ayrılığı, United'ın, ilk 11'e giden yolu uluslararası yıldızlar tarafından tıkanabilecek yetenekli genç oyuncuların transferlerine kolaylık sağlama eğilimini takip ediyor.
- Getty Images Sport
İsviçre'de yeni bir dönemin başlangıcı
Fredricson, geçen sezonki vasat performansın ardından sıralamada yükselmeyi hedefleyen İsviçre kulübü Lausanne-Sport'a bir geçiş döneminde katılıyor. Temmuz ayında göreve gelen Luka Elsner yönetiminde takım, geriden oyun kurabilen genç ve teknik yetenekleri kadroya entegre etmeyi amaçlıyor.
Bu transfer onun Carrington'daki günlük varlığını sona erdirse de, iki kulüp arasındaki bağ United scoutlarının Stade de la Tuiliere'deki gelişimini büyük olasılıkla yakından takip etmesini sağlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun