United, Fredricson'ın Lausanne-Sport'a bonservisiyle kalıcı transferine resmen onay verdi ve böylece savunmacının çocukluk kulübüyle uzun yıllara dayanan bağı sona erdi. Güney Manchester doğumlu 21 yaşındaki oyuncu, U-9 seviyesinden bu yana United yapılanmasının bir parçasıydı ve birçok taraftarı şaşırtan bir anlaşmayla kendisini İsviçre'ye giderken buldu.

Bu transfer, kulüp hiyerarşisine ilişkin önemli bir alt başlık da taşıyor; çünkü Lausanne-Sport'un sahibi de INEOS. Premier League devleri ile İsviçre Süper Ligi ekibi arasındaki bu ortak sahiplik yapısı, Kırmızı Şeytanlar'ın savunmacıyı yeniden Manchester'a getirmeye karar vermesi hâlinde gelecekteki olası görüşmeleri kolaylaştırabilir.







