Paolo Maldini’nin sessizliği beklentileri artırıyor, ancak İtalya Futbol Federasyonu’nda (FIGC) iyimser bir hava hakim. Başkan Giovanni Malagò ile yapılan ilk görüşmelerin ardından, Milan’ın eski kaptanı ve yöneticisi, kendisini Club Italia’nın başkanı ve İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak öngören projeyi giderek daha fazla takdir etmeye başladı; bu görev kapsamında, Milli Takım’ın ve tüm teknik bölümün yönetiminde merkezi bir rol üstlenecek.
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Maldini-Milli Takım, beklenti artıyor: Anlaşma yakın, ancak son bir sorun var
Maldini, İtalya’yı yeniden canlandırıp Dünya Kupası’na geri döndürme görevini, genç yeteneklerin gelişimini yakından takip etme imkânı sayesinde özellikle heyecan verici buluyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, ancak federasyonun teklifinden önce üstlenilen bir taahhütle ilgili bazı hususların henüz netleştirilmesi gerekiyor. Organizasyonel detaylar, sorumluluklar ve mali konular netleştiğinde,geriye kalan tek engel, bu önceki durumu kendisine özgü olağan dürüstlükle sonuçlandırmaktır.
Malagò, “çok sakin” olduğunu belirtiyor ve bu bekleyişi tereddüt değil, ciddiyetin bir işareti olarak yorumluyor. Federasyon başkanı, cuma gününe kadar bir yanıt almayı hedefliyor; ancak bu süre hafta sonuna kadar uzayabilir. Teknik direktörün atanması, yeni milli takım teknik direktörünün seçilme sürecini başlatmadan önce atılması gereken belirleyici adımdır; bu süreçte Antonio Conte, Roberto Mancini’ye göre avantajlı konumda bulunuyor.
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