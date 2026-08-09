Maldini açıkladı: "Guardiola'nın İtalya'yı neden reddettiği işte bu. Ancelotti'ye telefon..."

Corriere della Sera'ya konuşan Paolo Maldini, Pep Guardiola'nın neden İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğünü reddettiğini açıkladı ve Carlo Ancelotti'ye yaptığı telefon görüşmesini anlattı.





Guardiola neden reddetti?

"Yorgunluk nedeniyle. Guardiola, Premier Lig'de çok yıpratıcı geçen on yılın ardından geliyor. Sırtından ameliyat oldu. Dinlenmek istiyor. Ama çok ciddi bir görüşmeydi, 17 yaş altından yukarıya kadar kadroları inceledik... Böylece Andrea'ya yöneldik. Malagò her şeyi biliyordu, onu adım adım bilgilendirdik."