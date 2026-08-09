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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Maldini açıkladı: "Guardiola'nın İtalya'yı neden reddettiği işte bu. Ancelotti'ye telefon..."

İtalya
Transfers
P. Maldini
P. Guardiola

Eski kaptan, FIGC’de geçirdiği iki haftaya dair bazı perde arkası detayları anlatıyor.

Corriere della Sera'ya konuşan Paolo Maldini, Pep Guardiola'nın neden İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğünü reddettiğini açıkladı ve Carlo Ancelotti'ye yaptığı telefon görüşmesini anlattı.


Guardiola neden reddetti?

"Yorgunluk nedeniyle. Guardiola, Premier Lig'de çok yıpratıcı geçen on yılın ardından geliyor. Sırtından ameliyat oldu. Dinlenmek istiyor. Ama çok ciddi bir görüşmeydi, 17 yaş altından yukarıya kadar kadroları inceledik... Böylece Andrea'ya yöneldik. Malagò her şeyi biliyordu, onu adım adım bilgilendirdik."

  • Ancelotti hakkında: "Tüm zamanların en iyi İtalyan teknik direktörü, kardeşim gibi gördüğüm dostum Carlo Ancelotti'yi aradık. Bize, Brezilya'nın kendisine tam güvenini bir kez daha ilettiğini söyledi, bize başarılar dileyerek veda etti. Yapılması gereken bir telefon görüşmesiydi".


    PAOLO MALDINI İLE YAPILAN RÖPORTAJIN TAMAMINI OKUYUN

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