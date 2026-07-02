Ancak Mahrez ve Kessie’yi öne çıkaran en önemli unsur, istatistikler ve teknik seviye değildi; bu ikili, özellikle zor anlarda takımın liderleri oldular; bu sadece yaşlarından değil, birikmiş deneyimlerinden ve liderlik kişiliklerinden de kaynaklanıyordu.
İkilinin rolü, Al-Ahli’nin tüm eleme maçlarında büyük zorluklar yaşadığı geçen sezonki Asya Şampiyonlar Ligi’nde açıkça ortaya çıktı ve takım, durumu düzeltmek için bu ikiliden daha iyisini bulamadı.
Mahrez, çeyrek finalde Al-Duhail karşısında uzatmaların bitimine 4 dakika kala galibiyet golünü attı ve maçı penaltılara taşıdı; bu penaltılar, daha sonra gelen maçta geleneksel rakibi Al-Hilal’ı Katar’ın Al-Sadd takımı karşısında eleyen penaltılarla aynıydı.
Çeyrek finalde ise, Ali Majrashi’nin kırmızı kart görmesi nedeniyle sayısal olarak dezavantajda olan Al-Ahli karşısında Johor Darul Ta’zim 1-0 öndeyken, Kise sahneye çıktı ve takımı maça geri döndüren beraberlik golünü attı.
En dikkat çekici rolü ise finalde Machida Zelvia karşısında oynadığı maçta üstlendi; Al-Ahli, Zakaria Hawsawi’nin kırmızı kart görmesi nedeniyle uzatmalarda eksik oynarken, Kise bir kez daha sahneye çıktı ve Firas Al-Buraikan’ın attığı galibiyet golünün asistini yaptı.
Bir önceki turnuvada bile Kisseh, Japon takımı Kawasaki Frontale ile oynanan final maçında bir gol atmış, turnuvanın en çok asist yapan oyuncusu ise Mahrez olmuştu.