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Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Mahrez’den Kessié’ye… Al Ahli artık şampiyonluklardan bıktı mı?

FEATURES
Al Ahli
R. Mahrez
F. Kessie
Premier Lig
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Super Cup
Suudi Arabistan
Cezayir
Côte d’Ivoire

"Al-Raqi", son iki sezonda 3 şampiyonluk kazandı

Suudi Al-Ahli kulübü şu anda bir bocalama dönemi yaşıyor; daha doğrusu, önümüzdeki sezon takımın geleceğine dair belirsizlik nedeniyle bu durumu yaşayanlar aslında taraftarları.

Al-Ahli, yeni sezona Roshen Ligi, Muhammed bin Selman Kupası, Suudi Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere 4 kupa için mücadele etmek üzere giriyor.

  • Yıldızların Veda Etmesi

    Ancak Suudi kulübünde yaşananlar, özellikle takım kadrosuna yaklaşım göz önüne alındığında, herhangi bir şampiyonluk mücadelesine işaret etmiyor.

    Al-Ahli, dün Çarşamba günü, Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessié'nin geçen sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan bedelsiz olarak ayrıldığını duyurdu.

    Bu gelişme, birçok basın haberinin Al-Ahli’nin Cezayirli yıldızı Riyad Mahrez’e, 30 Haziran’dan önce bunu yapmasına izin veren bir maddeye dayanarak, 15 milyon dolar karşılığında sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirdiğini doğruladığı bir dönemde gerçekleşti.

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  • Ebedi Başarılar

    Böylece Al-Ahli, son üç yıl boyunca, özellikle de 2023 yazında Mahrez’in Manchester City’den ve Kessie’nin Barcelona’dan takıma katıldığı günden bu yana, kulübün tarihine en çok damga vuran oyuncularından ikisini kaybedecek.

    O zamandan beri iki yıldız da son derece güçlü performanslar sergiledi; Mahrez 122 maçta forma giydi, bu maçlarda 37 gol attı ve 50 asist yaptı.

    Aynı dönemde Kessie, “El-Raqi” ile çeşitli turnuvalarda 119 maça çıktı; bu maçlarda 26 gol attı ve 15 asist yaptı.

    Bu performanslar, Al-Ahli’nin 3 şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu. Bunların en önemlileri, 2025 yılında tarihinde ilk kez kazandığı ve bu yıl tekrar başardığı Asya Şampiyonlar Ligi ile 2016 yılından beri kazanamadığı Suudi Süper Kupası’dır.

  • Sadece oyunculardan ibaret değil

    Ancak Mahrez ve Kessie’yi öne çıkaran en önemli unsur, istatistikler ve teknik seviye değildi; bu ikili, özellikle zor anlarda takımın liderleri oldular; bu sadece yaşlarından değil, birikmiş deneyimlerinden ve liderlik kişiliklerinden de kaynaklanıyordu.

    İkilinin rolü, Al-Ahli’nin tüm eleme maçlarında büyük zorluklar yaşadığı geçen sezonki Asya Şampiyonlar Ligi’nde açıkça ortaya çıktı ve takım, durumu düzeltmek için bu ikiliden daha iyisini bulamadı.

    Mahrez, çeyrek finalde Al-Duhail karşısında uzatmaların bitimine 4 dakika kala galibiyet golünü attı ve maçı penaltılara taşıdı; bu penaltılar, daha sonra gelen maçta geleneksel rakibi Al-Hilal’ı Katar’ın Al-Sadd takımı karşısında eleyen penaltılarla aynıydı.

    Çeyrek finalde ise, Ali Majrashi’nin kırmızı kart görmesi nedeniyle sayısal olarak dezavantajda olan Al-Ahli karşısında Johor Darul Ta’zim 1-0 öndeyken, Kise sahneye çıktı ve takımı maça geri döndüren beraberlik golünü attı.

    En dikkat çekici rolü ise finalde Machida Zelvia karşısında oynadığı maçta üstlendi; Al-Ahli, Zakaria Hawsawi’nin kırmızı kart görmesi nedeniyle uzatmalarda eksik oynarken, Kise bir kez daha sahneye çıktı ve Firas Al-Buraikan’ın attığı galibiyet golünün asistini yaptı.

    Bir önceki turnuvada bile Kisseh, Japon takımı Kawasaki Frontale ile oynanan final maçında bir gol atmış, turnuvanın en çok asist yapan oyuncusu ise Mahrez olmuştu.

  • Deneyimsiz yedekler

    Kesse’nin ayrılması, Al-Ahli’nin orta sahasını gerçek bir liderden mahrum bıraktı. Bu pozisyonda yer alan yerli ikili Eid Al-Mawlid ve Ziyad Al-Juhani ile Fransız oyuncular Enzo Milot ve Valentin Atangana’nın hiçbiri, bu önemli pozisyonu yönetmek için gerekli deneyime sahip değil.

    Mahrez ise pozisyonunu Abu Al-Shamat'a bıraktı; ancak sonuncusu fiziksel açıdan zayıflığı ve yüksek sakatlık oranıyla tanınıyor; bu da, deneyim eksikliği bir yana, zorlu maçlarda takımı zor durumda bırakabilir.

    El-Ahli’nin Abha’dan kanat oyuncusu Meşal El-Mutairi ile sözleşme imzaladığı doğru, ancak Yelo Birinci Lig’de oynayan ve kendisi de deneyim açısından zayıf olan bu oyuncunun, Mahrez’in ayrılmasının ardından o kanadın yükünü taşıyabilmesi kesinlikle mümkün olmayacaktır.

  • Şampiyonlukların devri sona erdi mi?

    Bu istikrarsızlık Al-Ahli taraftarlarını endişelendiriyor, özellikle de 10 yıldır kazanamadıkları Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanmayı umut ettikleri için.

    Şu anda bu hedef zor görünüyor ve son iki sezonda 3 şampiyonluk kazandıktan sonra, artık tek hayal, şampiyonluk serisinin kesintiye uğramaması haline geldi.