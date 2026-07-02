Böylece Al-Ahli, son üç yıl boyunca, özellikle de 2023 yazında Mahrez’in Manchester City’den ve Kessie’nin Barcelona’dan takıma katıldığı günden bu yana, kulübün tarihine en çok damga vuran oyuncularından ikisini kaybedecek.

O zamandan beri iki yıldız da son derece güçlü performanslar sergiledi; Mahrez 122 maçta forma giydi, bu maçlarda 37 gol attı ve 50 asist yaptı.

Aynı dönemde Kessie, “El-Raqi” ile çeşitli turnuvalarda 119 maça çıktı; bu maçlarda 26 gol attı ve 15 asist yaptı.

Bu performanslar, Al-Ahli’nin 3 şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu. Bunların en önemlileri, 2025 yılında tarihinde ilk kez kazandığı ve bu yıl tekrar başardığı Asya Şampiyonlar Ligi ile 2016 yılından beri kazanamadığı Suudi Süper Kupası’dır.