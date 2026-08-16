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Çeviri:

"Maçı daha güzel hale getirdi": Türk basını Salah'ın Trabzon'daki çıkışını mercek altına aldı

Trabzonspor - Ferencvaros
Trabzonspor
Ferencvaros
Europa League Qualification
Kasımpaşa - Trabzonspor
Kasımpaşa
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Macaristan
Mısır

"...ilk maçında herkesi büyüledi"

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'daki ilk maçına çıkışına dair Türk basınının değerlendirmeleri, oyuna girdikten sonraki doğrudan etkisinin övülmesi ile katkısının takıma Kasımpaşa karşısında galibiyeti getirmeye yetmediğinin vurgulanması arasında değişkenlik gösterdi.

Salah maça yedek kulübesinde başladı; teknik direktör Fatih Tekke 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine kendisini oyuna dahil etti ve Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Trabzonspor forması altında ilk resmi maçına çıkmış oldu.

Maç 1-1 berabere sona erdi. Trabzon, Noah Sarr'ın golüyle öne geçmesine rağmen Kasımpaşa penaltıdan beraberliği yakaladı.

  • Türk basını Salah'ın etkisini övdü

    Sabah gazetesi, Salah'ın ilk maçındaki performansını dikkat çekici olarak nitelendirerek, Mısırlı yıldızın ikinci yarıda sahaya çıktığı andan itibaren, Trabzonspor öndeki skoru koruyamamasına rağmen ilgi topladığını vurguladı.

    Maça ilişkin yorumunda şöyle yazdı: "Muhammed Salah Trabzonspor'da fırtına estiriyor! İlk maçında herkesi hayran bıraktı. Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı oynadı ve Salah'ın performansı etkileyiciydi."

    Şu ifadelere yer verdi: "Muhammed Salah, maç öncesinde taraftarlardan büyük ilgi gördü. Maçın skoru henüz beraberken, Trabzonspor taraftarları Muhammed Salah'a destek için tezahürat yaptı."

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    Star gazetesi ise Salah'ın oyuna girmesinin Trabzonspor'un hücumuna yeniden ivme kazandırdığını, ancak etkisinin maçı takımı lehine sonuçlandırmaya yetmediğini belirtti.

    Fanatik ise Salah'ın değerini birden fazla pozisyonda gösterdiğini aktardı; nitekim Mustafa Eskihellaç'ın ortasından uzak direkte topu buldu, ancak topu kalenin dışına vurdu; ayrıca sağ taraftan bir ortayla Paul Onuachu'nun istenilen şekilde kontrol edemediği bir fırsat daha yarattı.

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  • Teknik analiz: Salah maçı daha güzel bir hale getirdi

    Maçı değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Ayan Salah'ın oyuna girmesinin maçı izlemesi daha güzel ve daha heyecanlı hale getirdiğini belirtti.

    Ayan şunları söyledi: "Kasımpaşa'nın penaltıdan eşitlemesinin ardından Trabzonspor 'tarihi' hamlesini yaptı: 58. dakikada oyuna dahil olan Mohamed Salah maça daha fazla heyecan kattı. Gol pozisyonunda olmadığında ya da topa sahip olmadığında bile gerçek bir tehdit oluşturuyordu... Ancak top ayaklarındayken performansı muhteşemdi."

    Ayan sözlerini şöyle sürdürdü: "77. dakikada dar açıdan yaptığı vuruş tehlikeli bir fırsat yarattı. Elbette takım arkadaşlarına uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı var, ancak maçı keyifli hale getirmedeki katkısı tartışılmaz."

    Fanatik tarafından yayımlanan bir başka teknik analiz ise Salah'ın Trabzonspor'a organize hücumlarda ve geçişlerde hızını artırma konusunda yardımcı olduğunu değerlendirdi.

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    Analizde şu ifadeler yer aldı: "Salah'ın uzak direkte kaçırdığı fırsat, golün geldiği hücuma benziyordu. Salah sağ kanat olarak oyuna girdi, ardından savunmadaki zaaflar nedeniyle alınan bir kararla oyun kurucu olarak ortaya kaydı. Bununla birlikte, Salah'ın oyuna girmesiyle birlikte Trabzonspor'un açık oyundaki ve kontra ataklardaki hızının arttığını söyleyebiliriz."

    Analiz şöyle devam etti: "Sonuç, yenilenen Trabzonspor için başlangıçta bir kayıp olarak görülse de, gelecek adına son derece umut vadeden bir işaret olarak değerlendiriliyor."

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