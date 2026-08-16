Maçı değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Ayan Salah'ın oyuna girmesinin maçı izlemesi daha güzel ve daha heyecanlı hale getirdiğini belirtti.

Ayan şunları söyledi: "Kasımpaşa'nın penaltıdan eşitlemesinin ardından Trabzonspor 'tarihi' hamlesini yaptı: 58. dakikada oyuna dahil olan Mohamed Salah maça daha fazla heyecan kattı. Gol pozisyonunda olmadığında ya da topa sahip olmadığında bile gerçek bir tehdit oluşturuyordu... Ancak top ayaklarındayken performansı muhteşemdi."

Ayan sözlerini şöyle sürdürdü: "77. dakikada dar açıdan yaptığı vuruş tehlikeli bir fırsat yarattı. Elbette takım arkadaşlarına uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı var, ancak maçı keyifli hale getirmedeki katkısı tartışılmaz."

Fanatik tarafından yayımlanan bir başka teknik analiz ise Salah'ın Trabzonspor'a organize hücumlarda ve geçişlerde hızını artırma konusunda yardımcı olduğunu değerlendirdi.

Analizde şu ifadeler yer aldı: "Salah'ın uzak direkte kaçırdığı fırsat, golün geldiği hücuma benziyordu. Salah sağ kanat olarak oyuna girdi, ardından savunmadaki zaaflar nedeniyle alınan bir kararla oyun kurucu olarak ortaya kaydı. Bununla birlikte, Salah'ın oyuna girmesiyle birlikte Trabzonspor'un açık oyundaki ve kontra ataklardaki hızının arttığını söyleyebiliriz."

Analiz şöyle devam etti: "Sonuç, yenilenen Trabzonspor için başlangıçta bir kayıp olarak görülse de, gelecek adına son derece umut vadeden bir işaret olarak değerlendiriliyor."

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