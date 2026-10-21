Durumu France TV'de değerlendiren Louis-Jean, olası bir anlaşmanın önündeki pratik zorlukları anlattı. Tecrübeli forvetin Suudi Arabistan'dan ayrılmasına ilişkin karmaşık sözleşme durumuna dikkat çekti.

Louis-Jean, “Benzema transferi yakın mıydı? Hayır, gerçekleşmeye yakın değildi” dedi. “Elbette ben de sizin gibi sosyal medyada söylenenleri duydum. Suudi Arabistan'daki sözleşmesinden çıkması konusunda bir sorun olduğunu biliyorum ama hayır, ortada gerçek bir gelişmeden çok söylenti vardı. Her hâlükârda bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum.”