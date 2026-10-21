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benzema(C)Getty Images
Yosua Arya
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Lyon yöneticisi, Karim Benzema'nın dönüş söylentilerinin ardındaki gerçeği açıkladı

K. Benzema
Lyon
Transfers
1. Lig

Lyon sportif direktörü Matthieu Louis-Jean, Karim Benzema'nın yazın futbola başladığı kulübe döneceği yönündeki söylentileri yalanladı. Louis-Jean, transfer iddialarının aslını açıklayarak söz konusu anlaşmanın neden hiçbir zaman mümkün olmadığını anlattı.

  • Söylentiler kesin bir dille yalanlandı

    Louis-Jean, eski forvet Benzema ile yaz aylarında yeniden bir araya gelme ihtimaline açıklık getirdi. Sosyal medyada, 38 yaşındaki forvetin çocukluk kulübüne döneceğine yönelik söylentiler transfer dönemi boyunca artmıştı.

    Ancak Fransız yönetici, kamuoyunun yoğun ilgisine rağmen anlaşmanın hiçbir zaman tamamlanmaya yaklaşmadığını açıkladı. Kulüp yönetimi, bu yöndeki konuşmaları somut bir transfer fırsatından ziyade medyadaki spekülasyonlar olarak değerlendirdi.

  • Karim BenzemaGetty

    Suudi Arabistan'daki sözleşme engeli

    Durumu France TV'de değerlendiren Louis-Jean, olası bir anlaşmanın önündeki pratik zorlukları anlattı. Tecrübeli forvetin Suudi Arabistan'dan ayrılmasına ilişkin karmaşık sözleşme durumuna dikkat çekti.

    Louis-Jean, “Benzema transferi yakın mıydı? Hayır, gerçekleşmeye yakın değildi” dedi. “Elbette ben de sizin gibi sosyal medyada söylenenleri duydum. Suudi Arabistan'daki sözleşmesinden çıkması konusunda bir sorun olduğunu biliyorum ama hayır, ortada gerçek bir gelişmeden çok söylenti vardı. Her hâlükârda bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum.”

  • Serbest oyunculukla ilgili pürüzler

    Benzema artık serbest oyuncu olsa da, gelecekteki transfer seçenekleri Suudi Arabistan'la devam eden sözleşmesel bağları nedeniyle kısıtlı. Bu durum, adını ilk duyurduğu takıma nostaljik bir dönüş yapma ihtimalini fiilen ortadan kaldırıyor.

    Benzema, 2009'da Real Madrid'e gitmeden önce profesyonel kariyerine Lyon'da başladı. Taraftarlar eski Ballon d'Or sahibinin duygusal bir eve dönüş yapmasını hayal etse de yapısal ve mali gerçekler, transferin ciddi bir ivme kazanmasını engelledi.

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    Gözler ocak ayında

    Benzema meselesi geride kalırken Lyon, alternatif transfer hedeflerine odaklanmış durumda. Kulübün transfer ekibi, hücum seçeneklerini güçlendirmek için önümüzdeki kış transfer döneminin planlarını şimdiden yapıyor.

    Yaz aylarında takip edilen Panathinaikos forveti Elmin Rastoder, önemli bir hedef olarak öne çıktı. Fransız ekibi, geçmişe takılmak yerine geleceğe odaklanarak golcüyü ocak ayında kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor.

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