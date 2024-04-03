Luis Suarez: "Inter Miami, Messi olmadan da maç kazanabilir"

Getty Imagesİdil Erin TetikLuis Suarez: "Inter Miami, Messi olmadan da maç kazanabilir"Lionel MessiInter Miami CFLuis SuarezInter Miami CF - MonterreyCONCACAF Champions CupGerardo MartinoLionel Messi sakatlığı nedeniyle CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalini kaçırabilir ancak Luis Suarez bu konuda endişelenmiyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaInter Miami, Monterrey ile karşı karşıya gelecekMessi sakatlığı nedeniyle maçı kaçırabilirAncak Suarez, Messi olmadan da kazanabileceklerini düşünüyor