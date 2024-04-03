Inter Miami Lionel Messi Luis Suarez 2024Getty Images
İdil Erin Tetik

Luis Suarez: "Inter Miami, Messi olmadan da maç kazanabilir"

Lionel MessiInter Miami CFLuis SuarezInter Miami CF - MonterreyCONCACAF Champions CupGerardo Martino

Lionel Messi sakatlığı nedeniyle CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalini kaçırabilir ancak Luis Suarez bu konuda endişelenmiyor.

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Haberin devamı aşağıda
  • Inter Miami, Monterrey ile karşı karşıya gelecek
  • Messi sakatlığı nedeniyle maçı kaçırabilir
  • Ancak Suarez, Messi olmadan da kazanabileceklerini düşünüyor

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