Liverpool ve Fransa için bir kabus: Hugo Ekitiké'nin takvim yılı sona erdi

Fransız oyuncu, PSG'ye karşı 0-2 yenildikleri maçın ilk yarısında acı içinde çığlık attı. 23 yaşındaki forvet, sedyeyle sahadan taşınmak zorunda kaldı ve sakatlığının ciddi olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Liverpool ve oyuncunun en büyük korkusu L’Equipe tarafından doğrulandı: Ekitike, aşil tendonunu yırttı. Bu yıkıcı darbe, yaz transferinin sadece Fransa ile Dünya Kupası’nı kaçıracağı anlamına gelmiyor, aynı zamanda gelecek sezonun önemli bir bölümünü de kaçıracağı anlamına geliyor.

Bu büyük talihsizliğin yanı sıra, The Reds ayrıca iki maçta 4-0'lık bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'nden elendi.