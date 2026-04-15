Liverpool'un forveti Hugo Ekitiké, Salı akşamı Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında (0-2 mağlubiyet) yarım saat sonra, görünüşe göre ciddi bir sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. L’Equipe, Ekitiké’nin aşil tendonunun koptuğunu ve yaklaşık dokuz ay sahalardan uzak kalacağını, dolayısıyla bu takvim yılı içinde bir daha forma giyemeyeceğini bildirdi.
Çeviri:
Liverpool ve Fransa için bir kabus: Hugo Ekitiké'nin takvim yılı sona erdi
- AFP
Fransız oyuncu, PSG'ye karşı 0-2 yenildikleri maçın ilk yarısında acı içinde çığlık attı. 23 yaşındaki forvet, sedyeyle sahadan taşınmak zorunda kaldı ve sakatlığının ciddi olduğu kısa sürede anlaşıldı.
Liverpool ve oyuncunun en büyük korkusu L’Equipe tarafından doğrulandı: Ekitike, aşil tendonunu yırttı. Bu yıkıcı darbe, yaz transferinin sadece Fransa ile Dünya Kupası’nı kaçıracağı anlamına gelmiyor, aynı zamanda gelecek sezonun önemli bir bölümünü de kaçıracağı anlamına geliyor.
Bu büyük talihsizliğin yanı sıra, The Reds ayrıca iki maçta 4-0'lık bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Maçın ardından teknik direktör Arne Slot endişeli görünüyordu ve takımın hem Avrupa'dan elenmesi hem de ilk forvetini kaybetmesi nedeniyle ilk işaretlerin pek umut verici olmadığını kabul etti. "Durum iyi görünmüyor, bunu hepimiz gördük. İkinci yarıda eve gitti, onu henüz görmedik. Kimse sakatlanmak istemez, özellikle de şu anda," dedi baş antrenör.
Bu sakatlık, Eintracht Frankfurt'un eski forvetinin dikkatleri üzerine çeken ilk sezonuna son verdi. Ekitiké, tüm turnuvalarda oynadığı 45 maçta 17 gol ve 6 asist kaydetti. Onun yokluğu, son şampiyonun kadrosunda büyük bir boşluk bırakıyor.
Liverpool, sezonun kritik son haftaları öncesinde toparlanmak zorunda. Şu anda 52 puanla Premier League'de beşinci sırada yer alan Kırmızılar, ne pahasına olursa olsun gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek istiyor. Chelsea ise 48 puanla Slot'un takımının hemen arkasında.
Fransız milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle, takımı durgunlaşan hücumunu yeniden canlandırmak için Cody Gakpo ve Mohamed Salah'a güvenmek gerekiyor. İyi haber ise, uzun süren sakatlığının ardından Alexander Isak'ın kadroya yeniden katılmış olması.