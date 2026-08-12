Liverpool taraftar grubu, Jeff Bezos'un önerilen yatırımı konusunda yanıt arıyor

SoS, devam eden satın alma spekülasyonları arasında kulübün temel değerlerini korumanın en büyük öncelikleri olmaya devam ettiğinde ısrar ediyor. Grup, yeni yatırımcıların büyük kararları nasıl etkileyebileceği konusunda derin endişe duyuyor.

Taraftar grubunun açıklamasında, "FSG'nin (Fenway Sports Group) kulübü satın almasına yol açan olaylar göz önüne alındığında, kulübün kime ait olduğu ve nasıl kontrol edildiği, LFC'nin ve taraftarlarının çıkarlarının ilk sıraya konulması bizim için hepimiz açısından temel önemdedir, görüşümüzü yineledik" denildi.

"Yüzde 30'luk bir satış ve bunu satın almak için kurulan konsorsiyuma ilişkin son haber önemlidir. Kulübümüzün sahipliği ve emanetçiliği, SoS ve tüm taraftarlar için her şeyden önemlidir.

"Diğer kulüplerde benzer satışların, o kulübün yönetiminde ve futbol operasyonlarında kayda değer değişikliklere yol açtığını gördük; bu da Liverpool'da görülmesini birçok kişinin istemeyeceği kararlar ve davranışlarla sonuçlandı."