AFP
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Liverpool taraftar grubu, Jeff Bezos'un önerilen yatırımı konusunda yanıt arıyor
Taraftarlar, önerilen Bezos yatırımıyla ilgili yanıt arıyor
Taraftar grubu Spirit of Shankly (SoS), ESPN'e göre Liverpool'a bir mektup yazarak kulübün sahiplik yapısı ve gelecekteki kontrolü konusunda açıklık talep etti. Bu adım, Amazon'un kurucusu Bezos'un da yer aldığı bir konsorsiyumun önemli bir azınlık hissesine yaklaşmakta olduğuna dair yaygın haberlerin ardından geldi. Taraftarlar, önerilen yüzde 30'luk satışın Anfield'daki futbol operasyonlarını nihayetinde nasıl etkileyeceğine dair derhal yanıt istiyor. Ayrıca olası yönetim kurulu değişikliklerini görüşmek üzere kulüp yetkilileriyle acil bir toplantı yapılmasını resmen talep ettiler.
- AFP
Spirit of Shankly, kontrol konusunda açıklık talep ediyor
SoS, devam eden satın alma spekülasyonları arasında kulübün temel değerlerini korumanın en büyük öncelikleri olmaya devam ettiğinde ısrar ediyor. Grup, yeni yatırımcıların büyük kararları nasıl etkileyebileceği konusunda derin endişe duyuyor.
Taraftar grubunun açıklamasında, "FSG'nin (Fenway Sports Group) kulübü satın almasına yol açan olaylar göz önüne alındığında, kulübün kime ait olduğu ve nasıl kontrol edildiği, LFC'nin ve taraftarlarının çıkarlarının ilk sıraya konulması bizim için hepimiz açısından temel önemdedir, görüşümüzü yineledik" denildi.
"Yüzde 30'luk bir satış ve bunu satın almak için kurulan konsorsiyuma ilişkin son haber önemlidir. Kulübümüzün sahipliği ve emanetçiliği, SoS ve tüm taraftarlar için her şeyden önemlidir.
"Diğer kulüplerde benzer satışların, o kulübün yönetiminde ve futbol operasyonlarında kayda değer değişikliklere yol açtığını gördük; bu da Liverpool'da görülmesini birçok kişinin istemeyeceği kararlar ve davranışlarla sonuçlandı."
Konsorsiyum büyük servetiyle övünüyor, ancak deneyimden yoksun
Bezos'un tahmini kişisel serveti 210 milyar £ seviyesinde ve dikkat çekici şekilde The Washington Post ile Blue Origin'in sahibi. Ancak dünyanın en zengin üçüncü insanının, daha önce NFL ekipleriyle anılmasına rağmen, bir spor takımına yatırım yapma konusunda önceden herhangi bir deneyimi yok.
Facebook'un kurucu ortaklarından Eduardo Saverin'i de içeren yüksek profilli bir yatırım grubunun parçası. Hint çelik patronu Lakshmi Mittal'in damadı Amit Bhatia şu anda konsorsiyuma liderlik ediyor. Grupta spor işletmeciliği geçmişine sahip tek büyük isim Bhatia. Bhatia, kısa süre önce 18 yıllık görevinin ardından Queens Park Rangers'taki ortak sahiplik ve yöneticilik görevlerinden ayrıldı.
- Getty Images Sport
FSG'den yönetim katından yanıt bekleniyor
Liverpool'un ana şirketi FSG, dış yatırıma her zaman açık kaldı. Kulübün değeri, 2010'da ödedikleri 300 milyon £'dan bugün yaklaşık 4,5 milyar £'a yükseldi. FSG, geçen ay Bhatia liderliğindeki bir konsorsiyumun stratejik bir azınlık yatırımı yapmaya ilgi gösterdiğini doğruladı. Taraftarlar şimdi, herhangi bir anlaşma resmen sonuçlanmadan önce yönetim kurulu koltukları ve etki gücüyle ilgili resmî bir yanıt bekliyor.
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