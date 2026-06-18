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grafica cm victor munoz osasunaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Liverpool, Ibrahimovic’in beğendiği kanat oyuncusu Victor Munoz’u kadrosuna kattı

Liverpool
Transfers
V. Munoz
AC Milan

Reds, ABD’de yapılan sağlık muayenelerinin ardından 40 milyonluk sözleşme fesih bedelini ödüyor

Liverpool, Osasuna’dan kanat oyuncusu Victor Munoz’u 40 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya hazır. Ansa’nın haberine göre, 22 yaşındaki, İspanya milli takımında forma giyen ve şu anda Dünya Kupası’nda yer alan oyuncunun transferini tamamlamadan önce, İngiliz kulübü ABD’ye bir sağlık ekibi gönderdi.


Mart ayında milli takımda ilk kez forma giyen Munoz, her iki kanatta da oynayabiliyor ve İngiliz basınının haberlerine göre altı yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu transfer, bu ayın başında Andoni Iraola’nın Arne Slot’un yerine teknik direktör olarak göreve gelmesinden bu yana Liverpool’un ilk transferi olacak.

  • IBRA'NIN HOŞUNA GİTTİ

    Munoz, Barcelona’nın Masia altyapısında yetişti ve daha sonra Real Madrid’de forma giydi; burada iki kez kısa süreli oyuna sonradan girerek sahaya çıktıktan sonra, Temmuz 2025’te Osasuna’ya transfer oldu. Osasuna, 2025-'26 La Liga sezonunu küme düşme hattının hemen üzerinde tamamladı; Munoz ise 34 maçta forma giydi (31'inde ilk 11'de yer aldı), altı gol attı ve iki asist yaptı.


    Geçtiğimiz aylarda Milan da Muñoz’un peşindeydi: Özellikle İspanyol kanat oyuncusu, Zlatan Ibrahimovic’in çok ilgisini çekmişti (BURADAN OKUYUN).

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