Liverpool, Ibrahimovic’in beğendiği kanat oyuncusu Victor Munoz’u kadrosuna kattı

Liverpool, Osasuna’dan kanat oyuncusu Victor Munoz’u 40 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek kadrosuna katmaya hazır. Ansa’nın haberine göre, 22 yaşındaki, İspanya milli takımında forma giyen ve şu anda Dünya Kupası’nda yer alan oyuncunun transferini tamamlamadan önce, İngiliz kulübü ABD’ye bir sağlık ekibi gönderdi.





Mart ayında milli takımda ilk kez forma giyen Munoz, her iki kanatta da oynayabiliyor ve İngiliz basınının haberlerine göre altı yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu transfer, bu ayın başında Andoni Iraola’nın Arne Slot’un yerine teknik direktör olarak göreve gelmesinden bu yana Liverpool’un ilk transferi olacak.