Anfield'ın ışıkları altında, taktik kalıpların yerini tamamen doğaçlama bir gösteriye bıraktığı ender geceler yaşanır. Nisan 2009'da, Premier League şampiyonluk yarışı kırılma noktasına yaklaşırken 44.424 seyirci, savunma adına bilinen tüm doğruları altüst eden sekiz gollü bir düelloya tanıklık etti. Liverpool'un ortak sahipleri Tom Hicks ve George Gillett'in tribünden izlediği maçta İngiltere futbolunun iki devi, ikisi de ayakta kalamayacak hâle gelene dek karşılıklı darbeler indirdi.
Liverpool-Arsenal: Andrey Arshavin, Anfield'da 4-4 biten unutulmaz maçta dört gol attı
- Getty Images Sport
Anfield kuşatması ve Rus sürprizi
Takımın kilit ismi olan kaptan Steven Gerrard'dan yoksun Benitez'in ekibi, maça yine de büyük bir hırsla başladı ve Arsene Wenger'in takımını kendi yarı sahasına hapsetti. Yorulmak bilmeyen Torres'in öncülüğünde rakip kaleyi kuşatan ev sahibi ekip, karşısında beklenmedik bir engel buldu: Lukasz Fabianski. Yalnızca birkaç gün önceki FA Cup yarı final yenilgisinin ardından ağır eleştirilere maruz kalan Polonyalı kaleci, ilk yarıda etkileyici bir performans sergiledi. Torres'e iki kez geçit vermedi, ardından Benayoun'un sert şutunu uzaklaştırdı.
Ancak futbolda üstünlük, bitiricilik olmadan nadiren karşılık bulur. Devrenin bitimine dokuz dakika kala Javier Mascherano topu kaptırdı. Samir Nasri ve Cesc Fabregas'ın ev sahibi ekibin savunmasında açtığı boşluğu değerlendiren Arshavin, topu üst direğin altına çarptırarak ağlara gönderdi. İkinci yarıda Kop tribününden yükselen güçlü tezahüratın desteğini alan Liverpool, 11 dakika içinde geriden gelerek öne geçti. Dirk Kuyt iki golün de hazırlayıcısıydı: Önce yaptığı ortayla Torres'in 49. dakikada güçlü bir kafa vuruşuyla golü bulmasını sağladı, ardından arka direkte Benayoun'u buldu. Benayoun, cesur bir vuruşla topu Fabianski'nin üzerinden aşırarak ağlara gönderdi.
- Getty Images Sport
Dört gollü fırtına ve uzatma dakikalarında gelen kurtuluş
Anfield galibiyeti hissetmeye başlamışken, olağanüstü yetenekli Arshavin ikinci yarının ortalarındaki üç dakika içinde Liverpool'un kâbusuna dönüştü. Rus oyuncu, 67. dakikada tereddüt eden Alvaro Arbeloa'dan topu kapıp yaklaşık 18 metreden çektiği müthiş şutla Pepe Reina'yı mağlup etti. Ardından Fabio Aurelio'nun hatalı uzaklaştırdığı toptan yararlanarak Arsenal'ın üçüncü golünü attı. Ancak bu çılgınlık kısa bir an bile durmadı. İki dakika içinde keskin bir dönüş yapan Torres bir kez daha eşitliği sağladı; İspanyol oyuncunun hat-trick yapmasını ise yalnızca Kieran Gibbs'in topu çizgiden çıkarması engelledi.
Süre azalırken Liverpool bütün riskleri aldı ve klasik bir kontra atak golüyle cezalandırıldı. 90. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı kornerin ardından oyuna sonradan giren Theo Walcott, yıldırım gibi gelişen kontra atağı sürükleyip Arshavin'e dördüncü golü attırdı. Liverpool için yenilgi kapıdaydı. Ancak beş dakikalık heyecan dolu uzatma bölümünün sonlarına doğru Benayoun, kalabalık ceza sahasında topu ağlara göndererek 4-4'lük beraberliği kurtardı. Ardından hakem Howard Webb, Abou Diaby'nin elle oynadığı yönündeki son itirazı dikkate almadı.
- AFP
Ayakta alkışlar ve giderek uzaklaşan bir hayal
Son düdük çaldığında bitkin oyuncular, fazlasıyla hak ettikleri ayakta alkışlarla sahadan ayrıldı. Savunma hatalarıyla dolu bu mücadele, teknik direktörlerin ya da taktikçilerin beğeneceği türden değildi. Ancak futbolseverler için olağanüstü yeteneklerin damga vurduğu muhteşem bir gösteriydi.
Liverpool içinse geç gelen beraberlik golünün yarattığı rahatlama, acı bir gerçeği örttü. Aldığı tek puan Liverpool'u averajla Manchester United'ın üzerine taşısa da Sir Alex Ferguson'ın çalıştırdığı son şampiyonun kritik önemde iki maç eksiği vardı. Anfield'da soğukkanlı bir oyuna ihtiyaç duyulan gecede sahaya yalnızca görkemli bir kaos hâkim oldu. Arshavin'in dört gollük ustalık gösterisi, Liverpool'un şampiyonluk hedeflerinde derin izler bıraktı.
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