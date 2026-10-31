Takımın kilit ismi olan kaptan Steven Gerrard'dan yoksun Benitez'in ekibi, maça yine de büyük bir hırsla başladı ve Arsene Wenger'in takımını kendi yarı sahasına hapsetti. Yorulmak bilmeyen Torres'in öncülüğünde rakip kaleyi kuşatan ev sahibi ekip, karşısında beklenmedik bir engel buldu: Lukasz Fabianski. Yalnızca birkaç gün önceki FA Cup yarı final yenilgisinin ardından ağır eleştirilere maruz kalan Polonyalı kaleci, ilk yarıda etkileyici bir performans sergiledi. Torres'e iki kez geçit vermedi, ardından Benayoun'un sert şutunu uzaklaştırdı.

Ancak futbolda üstünlük, bitiricilik olmadan nadiren karşılık bulur. Devrenin bitimine dokuz dakika kala Javier Mascherano topu kaptırdı. Samir Nasri ve Cesc Fabregas'ın ev sahibi ekibin savunmasında açtığı boşluğu değerlendiren Arshavin, topu üst direğin altına çarptırarak ağlara gönderdi. İkinci yarıda Kop tribününden yükselen güçlü tezahüratın desteğini alan Liverpool, 11 dakika içinde geriden gelerek öne geçti. Dirk Kuyt iki golün de hazırlayıcısıydı: Önce yaptığı ortayla Torres'in 49. dakikada güçlü bir kafa vuruşuyla golü bulmasını sağladı, ardından arka direkte Benayoun'u buldu. Benayoun, cesur bir vuruşla topu Fabianski'nin üzerinden aşırarak ağlara gönderdi.