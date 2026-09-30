Mora'nın etkileyici performansları, onu Avrupa'nın elit takımlarının radarına sağlam şekilde soktu. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de yetenekli orta saha oyuncusunu takip ettiği bildiriliyor.

Liverpool, önümüzdeki aylarda ilgisini daha ileri seviyeye taşımaya karar verirse ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalabilir. Kulüp, Mora'yı Tijuana'da parlamasından bu yana takip ediyor, ancak hızla büyüyen itibarı ona hayran olan tek tarafın kendileri olmadığı anlamına geliyor.

Genç oyuncu, Liga MX sezonuna dikkat çekici derecede güçlü bir başlangıç yaptı. Henüz yedi maçta, altyapısından yetiştiği kulüp adına şimdiden beş gol ve bir asist kaydetti.