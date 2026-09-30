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Liverpool, 17 yaşındaki Meksikalı harika çocuk için dev bir transfer hamlesi planlıyor
Liverpool, Meksikalı harika çocuğu takip ediyor
Liverpool, Meksikalı genç Mora'yı gelecek yaz Avrupa'ya olası bir transferi yaklaşırken yakından takip ediyor. 17 yaşındaki on numara, kıtanın en büyük kulüplerinden birçoğunun ciddi ilgisini çekti.
Premier League ekibi, Club Tijuana'daki gelişimini aktif olarak izliyor. Football Insider'a göre, ocak ayında bir transfer zor görülüyor; bu da yaz ayrılığını çok daha olası hale getiriyor. Liga MX ekibinin, mevcut sezonun sonunda en değerli oyuncusuyla yollarını ayırmayı planladığı bildirildi. Bu takvim, Liverpool'a genç oyuncu için yaklaşımını dikkatle planlama fırsatı veriyor.
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Elit kulüpler yükselen yıldızın peşinde
Mora'nın etkileyici performansları, onu Avrupa'nın elit takımlarının radarına sağlam şekilde soktu. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de yetenekli orta saha oyuncusunu takip ettiği bildiriliyor.
Liverpool, önümüzdeki aylarda ilgisini daha ileri seviyeye taşımaya karar verirse ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalabilir. Kulüp, Mora'yı Tijuana'da parlamasından bu yana takip ediyor, ancak hızla büyüyen itibarı ona hayran olan tek tarafın kendileri olmadığı anlamına geliyor.
Genç oyuncu, Liga MX sezonuna dikkat çekici derecede güçlü bir başlangıç yaptı. Henüz yedi maçta, altyapısından yetiştiği kulüp adına şimdiden beş gol ve bir asist kaydetti.
Tijuana yeni anlaşmayla geleceğini güvence altına aldı
Yurt içindeki yıldız performansları, Avrupa genelinde ona olan ilgiyi daha da artırdı. Bu olağanüstü form, potansiyel olarak kazançlı bir bonservis bedeli pazarlığında Tijuana'yı son derece güçlü bir konuma getiriyor.
Meksika kulübünün, altyapısından yetişen oyuncu için önemli bir mali paket sağlamanın en ideal zamanı olarak gelecek yazı gördüğü belirtiliyor. Kulüp, kısa süre önce yeni ve uzun vadeli bir sözleşmeye imza attırarak oyuncunun değerini koruma altına aldı. Mora'nın mevcut sözleşmesi 2029'a kadar devam edecek ve bu da Tijuana'ya gelecekteki herhangi bir pazarlıkta maksimum koz veriyor.
- Getty Images
FIFA kuralları Avrupa’ya transferi geciktiriyor
Genç oyuncunun yaşı, yakın vadeli transfer ihtimalinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. FIFA kuralları, 14 Ekim'de 18 yaşına girmeden önce Avrupa'daki bir kulübe transfer olmasını kesin olarak engelliyor.
Bu katı kısıtlama, Liverpool ve rakiplerinin ciddi bir hamle yapmak için gelecek yaza kadar beklemek zorunda kalabileceği anlamına geliyor. Bu zorunlu gecikme, rakip kulüplere de kendi ilgilerini güçlendirmek için bolca zaman tanıyor.
Tijuana'nın yaz aylarında ayrılığı hedefleme kararı, Liverpool'a bir anlaşmanın peşine düşmesi için net bir fırsat sunabilir. Ancak Mora'nın geleceği belirsizliğini koruyor ve bir sonraki transfer dönemi öncesinde gelişimini izlemeyi sürdürmeleri bekleniyor.
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