Lionel Messi Javier Mascherano Inter MiamiGOAL/Getty
İdil Erin Tetik

Lionel Messi'nin yeni teknik patronu belli oldu

Inter Miami CFL. MessiJ. MascheranoABD 1

Inter Miami, alınan kötü sonuçların ardından Javier Mascherano'nun yerine bir teknik direktör arıyor.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Haberin devamı aşağıda
  • Inter Miami, Mascherano'nun yerine geçecek kişiyi belirledi
  • MLS takımı, son 10 maçında iki kez kazandı
  • Inter Miami, Club America'dan Andre Jardine'yi gözüne kestirdi
GOAL'yi WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱

Gelecek maç