Lionel Messi'nin yeni teknik patronu belli oldu

GOAL/Gettyİdil Erin TetikLionel Messi'nin yeni teknik patronu belli olduInter Miami CFL. MessiJ. MascheranoABD 1Inter Miami, alınan kötü sonuçların ardından Javier Mascherano'nun yerine bir teknik direktör arıyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaInter Miami, Mascherano'nun yerine geçecek kişiyi belirlediMLS takımı, son 10 maçında iki kez kazandıInter Miami, Club America'dan Andre Jardine'yi gözüne kestirdiGOAL'yi WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱