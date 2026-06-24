Lionel Messi'nin doğum gününde... Vücudu rakiplerine acımıyor!

2019 yılında Lionel Messi, “Vücut acımasızdır” dediğinde, bu cümle o zamanlar son derece doğal, hatta belki de otuzlu yaşlarının ortasına yaklaşmış, muazzam sayıda maça çıkmış ve tarihte çok az sporcunun maruz kaldığı bir baskıyı omuzlarında taşıyan bir oyuncudan beklenecek bir söz gibi gelmişti.

Zaman hakkında konuşuyordu; o, ne atlatılabilen, ne yanından geçilebilen, ne de sihirli bir hareketle alt edilebilen rakipten bahsediyordu; çünkü yaş, eninde sonunda herkese, en büyük oyunculara bile kendi şartlarını dayatır.

Tek sorun, sonraki yılların bu cümlenin neredeyse bir şaka olduğunu göstermesiydi!