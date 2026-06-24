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Lionel Messi'nin doğum gününde... Vücudu rakiplerine acımıyor!

FEATURES
Ürdün - Arjantin
Ürdün
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
Ürdün
Arjantin
ABD

Efsane, 39. yaşını dolduruyor

2019 yılında Lionel Messi, “Vücut acımasızdır” dediğinde, bu cümle o zamanlar son derece doğal, hatta belki de otuzlu yaşlarının ortasına yaklaşmış, muazzam sayıda maça çıkmış ve tarihte çok az sporcunun maruz kaldığı bir baskıyı omuzlarında taşıyan bir oyuncudan beklenecek bir söz gibi gelmişti.

Zaman hakkında konuşuyordu; o, ne atlatılabilen, ne yanından geçilebilen, ne de sihirli bir hareketle alt edilebilen rakipten bahsediyordu; çünkü yaş, eninde sonunda herkese, en büyük oyunculara bile kendi şartlarını dayatır.

Tek sorun, sonraki yılların bu cümlenin neredeyse bir şaka olduğunu göstermesiydi!

  • Sadece başlangıç

    Messi, bedenin acımasızlığı konusunda uyarıda bulunduğundan beri, bu acımasızlığı kendi yerine başkalarının çekmesine karar vermiş gibi görünüyordu.

    Birçoğu onun açıklamalarını kademeli bir geri çekilme sürecinin habercisi olarak değerlendirirken, Arjantinli oyuncu uluslararası kariyerinin en başarılı ve etkili dönemine sessizce hazırlanıyordu.

    Sadece iki yıl sonra, nihayet Arjantin milli takımıyla Copa América kupasını kaldırarak modern futbolun en rahatsız edici hikayelerinden birine son verdi. Barcelona ile neredeyse her şeyi kazanan bu adam, yıllardır aynı soruyu duymaya devam ediyordu: “Peki Arjantin ile ne yaptı?”.

    Cevap geldiğinde, bu herhangi bir yerde değil, Maracana Stadyumu’nda ve tam da Brezilya’nın karşısında gerçekleşti; Messi, uzun süredir beklediği kupayı kaldırarak yıllardır açık kalan bir kapıyı kapattı.

    Ancak görünüşe göre Copa América sadece bir başlangıçtı.

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  • Katar'da bir fıkra

    Vücutla ilgili söylediği söz, 2022 Katar Dünya Kupası’ndan sonra daha da anlamlı hale geldi.

    Orada, 35 yaşında, Messi çocukluğundan beri hayalini kurduğu turnuvayı gerçekleştirdi ve tarihin en heyecan verici turnuvalarından birinin ardından Arjantin’i Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

    Goller, asistler ve olağanüstü performansların arasında, yıllardır peşinde koştuğu altın kupayı havaya kaldırdığı anla sahne sona erdi; sanki onu yakalaması gereken yaşlanma süreci, sonunda teslim olmuş gibiydi.

    Ardından sekizinci Altın Top ödülü geldi ve bu çelişkiyi daha da güzelleştirdi.

    Birçoğu Messi döneminin sonu ve yeni bir çağın başlangıcından bahsederken, Arjantinli oyuncu koleksiyonuna bir ödül daha ekledi ve futbol dünyasının en önemli bireysel ödülünü en çok kazanan oyuncular sıralamasında rakiplerinden giderek daha da uzaklaştı.

  • Zidane doğal bir örnek

    İlginç olan, diğer efsanelerin de beden hakkında neredeyse aynı şekilde konuşmuş olmaları, ancak sonun farklı olmasıdır.

    Örneğin Zinedine Zidane, kariyerinin sonunda bedeninin artık kafasındaki fikirleri hayata geçiremediğini ve artık durma zamanının geldiğini itiraf etmişti. Bu, yaşlanmanın ilk belirtileri ortaya çıktığında çoğu yıldızın başına gelen bir durumdur.

    Messi ise sanki aynı uyarıyı duymuş, ancak onu tamamen görmezden gelmeye karar vermiş gibi görünüyordu.

    “Vücut acımasızdır” dedi, ardından sonraki yılları daha az koşarak, ancak daha fazla hasar vererek geçirdi.

    Topa daha az dokunuyor, ancak daha fazla fark yaratıyor.

    Yıl yıl yaşlanırken, “merhametsiz olanın kendi bedeni” olduğunu fark eden kurbanların sayısı giderek artıyor.

  • Küçük bir değişiklik

    Bugün, 24 Haziran 2026, Arjantinli efsane, 39. doğum gününü çoğu futbolcunun kutlamalarından çok farklı bir şekilde kutluyor.

    O, evinde ya da seyirci koltuklarında değil, Dünya Kupası’nın tam ortasında kutlama yapıyor; dört yıl önce bazılarının onun elinden gelen her şeyi verdiğini düşündüğü bu turnuvada rekorları kırmaya ve yeni sayfalar yazmaya devam ediyor.

    Bu nedenle, yaşananların ardından Messi’nin eski sözü belki de küçük bir değişikliği hak ediyor: Evet, beden acımasızdır, ama görünüşe göre Lionel Messi rakiplerine karşı daha da acımasız.

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