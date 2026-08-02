Ancak takımın geri kalanı tam kadroya yaklaşmış durumda. Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan ve turnuva boyunca ülkesi adına kilit bir oyuncu olan De Paul, ilk 11'de yer aldı. Eski Manchester United oyuncusunun Montreal karşısındaki MLS ilk maçında etkileyici bir performans sergilemesinin ardından, Brezilya efsanesi Casemiro ile ilk kez birlikte oynayacak.