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Lionel Messi, MLS Cup’un son şampiyonu Inter Miami’nin Supporters’ Shield yarışını sürdürdüğü dönemde kadroya geri döndü
- Icon Sportswire
Messi yeniden yedekler arasında
Messi, Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin ardından iki haftalık bir ara vermesinin sonrasında yeniden Miami'nin kadrosuna döndü. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, yokluğu sırasında MLS All-Star Maçı'nı kaçırdıktan sonra hafta başında antrenmanlara geri döndü.
- Getty Images Sport
Miami'nin orta sahası şekillenmeye başlıyor
Ancak takımın geri kalanı tam kadroya yaklaşmış durumda. Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan ve turnuva boyunca ülkesi adına kilit bir oyuncu olan De Paul, ilk 11'de yer aldı. Eski Manchester United oyuncusunun Montreal karşısındaki MLS ilk maçında etkileyici bir performans sergilemesinin ardından, Brezilya efsanesi Casemiro ile ilk kez birlikte oynayacak.
- Getty
Luis Suarez'ya yeniden güvenildi
Cumartesi, yeni teknik direktör Guillermo Hoyos yönetiminde yeniden çıkışa geçen Luis Suarez için bir başka fırsat anlamına geliyordu. Uruguaylı oyuncu, son üç maçında altı gol attı; buna geçen hafta Montreal karşısında galibiyeti getiren son dakika penaltısı da dahil. Herons'ta, DP forvet German Berterame ile ileride sessiz sedasız etkili bir ortaklık kurdu.
- IMAGO
Önümüzde yoğun birkaç ay var
Messi'nin dönüşü, sezonun kalan bölümünde iki kulvarda birden mücadele edecek gibi görünen Miami için sevindirici bir gelişme. Cumartesi gecesinin ardından gözler, yoğun Leagues Cup programının bir parçası olarak çarşamba günü Atletico San Luis ile oynanacak maça çevrildi.
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