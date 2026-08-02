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Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

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Lionel Messi, MLS Cup’un son şampiyonu Inter Miami’nin Supporters’ Shield yarışını sürdürdüğü dönemde kadroya geri döndü

Inter Miami CF - Columbus Crew
Inter Miami CF
Columbus Crew
ABD 1
L. Messi

Inter Miami forveti Lionel Messi, maç kadrosuna geri döndü ve Herons'un Columbus Crew ile Doğu Konferansı maçında yedekler arasında yer aldı. Messi, 19 Temmuz'da Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisinden bu yana Güney Florida ekibi adına forma giymemişti. Buna karşın milli takımdan takım arkadaşı Rodrigo De Paul, doğrudan ilk 11'de kendine yer buldu.

  • imago-sport-1080595348.jpgIcon Sportswire

    Messi yeniden yedekler arasında

    Messi, Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin ardından iki haftalık bir ara vermesinin sonrasında yeniden Miami'nin kadrosuna döndü. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldız, yokluğu sırasında MLS All-Star Maçı'nı kaçırdıktan sonra hafta başında antrenmanlara geri döndü.

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  • Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport

    Miami'nin orta sahası şekillenmeye başlıyor

    Ancak takımın geri kalanı tam kadroya yaklaşmış durumda. Dünya Kupası finaline ilk 11'de başlayan ve turnuva boyunca ülkesi adına kilit bir oyuncu olan De Paul, ilk 11'de yer aldı. Eski Manchester United oyuncusunun Montreal karşısındaki MLS ilk maçında etkileyici bir performans sergilemesinin ardından, Brezilya efsanesi Casemiro ile ilk kez birlikte oynayacak.

  • Luis Suarez Inter Miami 2026Getty

    Luis Suarez'ya yeniden güvenildi

    Cumartesi, yeni teknik direktör Guillermo Hoyos yönetiminde yeniden çıkışa geçen Luis Suarez için bir başka fırsat anlamına geliyordu. Uruguaylı oyuncu, son üç maçında altı gol attı; buna geçen hafta Montreal karşısında galibiyeti getiren son dakika penaltısı da dahil. Herons'ta, DP forvet German Berterame ile ileride sessiz sedasız etkili bir ortaklık kurdu.

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  • Lionel MessiIMAGO

    Önümüzde yoğun birkaç ay var

    Messi'nin dönüşü, sezonun kalan bölümünde iki kulvarda birden mücadele edecek gibi görünen Miami için sevindirici bir gelişme. Cumartesi gecesinin ardından gözler, yoğun Leagues Cup programının bir parçası olarak çarşamba günü Atletico San Luis ile oynanacak maça çevrildi.

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COL
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