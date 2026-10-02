Bu satın alma özellikle önemli çünkü Eldense, Messi'nin İspanya'da yatırım yaptığı ilk profesyonel kulübü temsil ediyor. Daha önce bu yılın başlarında beşinci lig ekibi Cornella'yı satın almış olsa da, o takım hâlâ yarı profesyonel statüde.

Anlaşmayı doğrulayan resmî açıklamada Eldense, yeni ve yüksek profilli sahibine dair büyük bir iyimserlik ortaya koydu. Kulüp, Arjantinli efsanenin gelecek gelişimleri üzerinde yaratabileceği dönüştürücü etkiyi vurguladı.

"Spor tarihinin en önemli figürlerinden birinin CD Eldense'nin sahibi olarak İspanyol profesyonel futboluna gelişi, kulübün sportif, kurumsal ve sosyal gelişimini ilerletmeyi amaçlayan uzun vadeli bir projenin başlangıcına işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.







