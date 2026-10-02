Getty
Çeviri:
Lionel Messi, İspanya ikinci lig ekibi Eldense'in satın alımını tamamladı
Messi, İspanyol ekibi Eldense'i satın aldı
Arjantin kaptanı Messi, İspanya ikinci lig ekiplerinden resmen Eldense'i devraldı. Kulüp, perşembe günü devralma işlemini doğruladı ve bu gelişme, 39 yaşındaki yıldızın saha dışındaki iş girişiminde önemli bir dönüm noktasına işaret etti.
Alicante merkezli takımın önceki sahibi, Kolombiya ve İsviçre'deki kulüplerde de hisseleri bulunan Kolombiyalı yatırım grubu Grupo TH idi. Bu anlaşma, son bir yıl içinde Eldense'de yaşanan üçüncü sahiplik değişikliğini temsil ediyor.
Anlaşma hâlâ İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin (CSD) resmî onayına bağlı. Onay çıkması hâlinde bu, İspanya ikinci lig temsilcisi için iddialı yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek.
Profesyonel mülkiyete doğru tarihi bir adım
Bu satın alma özellikle önemli çünkü Eldense, Messi'nin İspanya'da yatırım yaptığı ilk profesyonel kulübü temsil ediyor. Daha önce bu yılın başlarında beşinci lig ekibi Cornella'yı satın almış olsa da, o takım hâlâ yarı profesyonel statüde.
Anlaşmayı doğrulayan resmî açıklamada Eldense, yeni ve yüksek profilli sahibine dair büyük bir iyimserlik ortaya koydu. Kulüp, Arjantinli efsanenin gelecek gelişimleri üzerinde yaratabileceği dönüştürücü etkiyi vurguladı.
"Spor tarihinin en önemli figürlerinden birinin CD Eldense'nin sahibi olarak İspanyol profesyonel futboluna gelişi, kulübün sportif, kurumsal ve sosyal gelişimini ilerletmeyi amaçlayan uzun vadeli bir projenin başlangıcına işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.
Tarih ve potansiyel sahiplik çatışması arasında yol almak
1921'de kurulan Eldense, tarihinin büyük bölümünü İspanya futbolunun en üst iki lig seviyesinin dışında geçirdi. İç saha maçlarını, Elda kentindeki mütevazı 5.776 kapasiteli Estadio Nuevo Pepico Amat'ta oynuyor.
Kulüp, 2023'te 1964'ten bu yana ilk kez ikinci kademeye yükseldi, 2025'te küme düştü ve geçen yaz ikinci lige geri döndü. Messi, İspanya dışında da Inter Miami'den takım arkadaşı Luis Suarez ile birlikte Uruguay ekibi Deportivo LSM'de kısmen yer alıyor.
Eldense ve Cornella'nın sahipliğinin, aralarındaki üç liglik fark göz önüne alındığında kısa vadede sorun yaratması beklenmiyor. Ancak Cornella liglerde yükselirse, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Messi'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu bu iki kulübün aynı ligde mücadele etmesine izin vermesi pek olası görünmüyor.
- Getty
Teknik direktör boşluğu ve yakın gelecekte atılacak adımlar
Sahada ise Eldense, lig sezonuna yaptığı zorlu başlangıcın ardından acil bir yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya. Takım, bu sezonki ilk dört maçının hiçbirini kazanamadı.
Bu kötü form, hafta başında teknik direktör Claudio Barragan'ın görevden alınmasına yol açtı. Bunun sonucunda, devir süreci ilerlerken kulüp şu anda hâlâ bir teknik direktörden yoksun.
Bir sonraki temel adım, satın alımın tamamlanması için CSD'den resmî düzenleyici onayın alınması olacak. Bu arada, kulübün yeni yönetim hiyerarşisinin sahadaki sonuçları istikrara kavuşturmak için hızla yeni bir teknik direktör ataması gerekiyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun