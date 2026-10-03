24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-MLS-MIAMI-SAN DIEGOAFP
Adhe Makayasa
Çeviri:

Lionel Messi, duygusal son Arjantin milli takımı maçı öncesi Arjantin'e indi

L. Messi
Arjantin
Hazırlık Maçları
Arjantin - Benin
Benin
Inter Miami CF
ABD 1

Lionel Messi, milli takıma son ve duygusal vedasını etmeye hazırlanırken Arjantin topraklarına geri döndü. Efsanevi 10 numara, cuma sabahı özel jetle Rosario'ya indi ve bu, futbol tarihindeki en görkemli milli takım kariyerlerinden birinin sonunun başlangıcına işaret etti.

  • İkonik kaptan evine erken döndü

    Messi, milli takım formasıyla veda maçına çıkmadan önce cuma sabahı ailesiyle birlikte Rosario'daki Islas Malvinas Uluslararası Havalimanı'na indi. Inter Miami'nin forveti, Lionel Scaloni'nin kadrosuna Ezeiza antrenman tesislerinde katılmadan önce Funes'taki özel konutunda dinlenmek için zaman ayırdı. Kaptanın, Estadio Monumental'daki veda maçı öncesinde milli takımdaki takım arkadaşlarıyla birlikte yalnızca tek bir antrenman yapması planlanıyor.


  • Argentina Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scaloni, yıldız oyuncunun seyahat düzenlemesini netleştirdi

    Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın evine dönüşü, Bolivya maçı öncesinde teknik direktörün maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından ilk planlanandan daha erken gerçekleşti. Hafta sonundaki hazırlık maçı öncesinde yıldız oyuncunun geliş takvimine açıklık getiren Scaloni, şunları söyledi: "Leo bu hafta sonu geliyor, 3'ündeki (cumartesi) maçtan sonra, ama gelmek ve 3'ünde oynamak isterse oynayabilir. Prensipte o maçtan sonra geliyor; pazar günü burada olur."

  • Özel forma, tarihi emekliliği simgeliyor

    Kaptan, uluslararası futboldan emekli olma kararını bir ay önce resmi Instagram hesabı üzerinden duyurdu; bu açıklama, büyük bir yaz turnuvasındaki kariyerinin en yüksek bireysel gol sayısının hemen ardından geldi. Bu tarihi olayı anmak için Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), özel olarak tasarlanmış seçkin bir forma hazırladı; formada, Mayıs Güneşi ile efsanenin ikonik 10 numaralı formasını çerçeveleyen defne dallarının yer aldığı dikey bir motif bulunuyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Messi last tangoGetty Images

    Monumental, duygusal son veda törenine hazırlanıyor

    6 Ekim'de Benin'e karşı oynanacak salı günkü hazırlık maçı, 39 yaşındaki oyuncunun uluslararası kariyerini Buenos Aires'te tıklım tıklım dolu tribünler önünde noktalamaya hazırlanıyor. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma, maç öncesindeki özel saygı duruşları ve veda törenlerine yer açmak için yerel saatle 20.00'de, bir saat daha erken başlayacak. Gecenin duygusu dinince, tecrübeli forvet Major League Soccer sezonunun geri kalanını tamamlamak için Miami'ye dönecek.

Hazırlık Maçları
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Benin crest
Benin
BEN