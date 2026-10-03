Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın evine dönüşü, Bolivya maçı öncesinde teknik direktörün maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından ilk planlanandan daha erken gerçekleşti. Hafta sonundaki hazırlık maçı öncesinde yıldız oyuncunun geliş takvimine açıklık getiren Scaloni, şunları söyledi: "Leo bu hafta sonu geliyor, 3'ündeki (cumartesi) maçtan sonra, ama gelmek ve 3'ünde oynamak isterse oynayabilir. Prensipte o maçtan sonra geliyor; pazar günü burada olur."