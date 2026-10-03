AFP
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Lionel Messi, duygusal son Arjantin milli takımı maçı öncesi Arjantin'e indi
İkonik kaptan evine erken döndü
Messi, milli takım formasıyla veda maçına çıkmadan önce cuma sabahı ailesiyle birlikte Rosario'daki Islas Malvinas Uluslararası Havalimanı'na indi. Inter Miami'nin forveti, Lionel Scaloni'nin kadrosuna Ezeiza antrenman tesislerinde katılmadan önce Funes'taki özel konutunda dinlenmek için zaman ayırdı. Kaptanın, Estadio Monumental'daki veda maçı öncesinde milli takımdaki takım arkadaşlarıyla birlikte yalnızca tek bir antrenman yapması planlanıyor.
- Getty Images Sport
Scaloni, yıldız oyuncunun seyahat düzenlemesini netleştirdi
Sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın evine dönüşü, Bolivya maçı öncesinde teknik direktörün maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından ilk planlanandan daha erken gerçekleşti. Hafta sonundaki hazırlık maçı öncesinde yıldız oyuncunun geliş takvimine açıklık getiren Scaloni, şunları söyledi: "Leo bu hafta sonu geliyor, 3'ündeki (cumartesi) maçtan sonra, ama gelmek ve 3'ünde oynamak isterse oynayabilir. Prensipte o maçtan sonra geliyor; pazar günü burada olur."
Özel forma, tarihi emekliliği simgeliyor
Kaptan, uluslararası futboldan emekli olma kararını bir ay önce resmi Instagram hesabı üzerinden duyurdu; bu açıklama, büyük bir yaz turnuvasındaki kariyerinin en yüksek bireysel gol sayısının hemen ardından geldi. Bu tarihi olayı anmak için Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), özel olarak tasarlanmış seçkin bir forma hazırladı; formada, Mayıs Güneşi ile efsanenin ikonik 10 numaralı formasını çerçeveleyen defne dallarının yer aldığı dikey bir motif bulunuyor.
- Getty Images
Monumental, duygusal son veda törenine hazırlanıyor
6 Ekim'de Benin'e karşı oynanacak salı günkü hazırlık maçı, 39 yaşındaki oyuncunun uluslararası kariyerini Buenos Aires'te tıklım tıklım dolu tribünler önünde noktalamaya hazırlanıyor. Kapalı gişe oynanacak karşılaşma, maç öncesindeki özel saygı duruşları ve veda törenlerine yer açmak için yerel saatle 20.00'de, bir saat daha erken başlayacak. Gecenin duygusu dinince, tecrübeli forvet Major League Soccer sezonunun geri kalanını tamamlamak için Miami'ye dönecek.
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