Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu devirdi: Ama ikisi de birinci olamadı!

Son on yılda Avrupa'nın en golcü isimleri yarışında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu devirdi ama ikisi de bir numaraya yerleşemedi.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Ronaldo üçüncü sırada yer aldı

Messi ikinci sıraya yerleşti

Ancak iki yıldızı geçen biri var