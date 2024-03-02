Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty
İdil Erin Tetik

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu devirdi: Ama ikisi de birinci olamadı!

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Son on yılda Avrupa'nın en golcü isimleri yarışında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu devirdi ama ikisi de bir numaraya yerleşemedi.

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  • Ronaldo üçüncü sırada yer aldı
  • Messi ikinci sıraya yerleşti
  • Ancak iki yıldızı geçen biri var

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