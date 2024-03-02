Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu devirdi: Ama ikisi de birinci olamadı!

Gettyİdil Erin TetikLionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu devirdi: Ama ikisi de birinci olamadı!Cristiano RonaldoLionel MessiHarry KaneRobert LewandowskiAl Nassr FCInter Miami CFBarcelonaBayern MunichSon on yılda Avrupa'nın en golcü isimleri yarışında Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'yu devirdi ama ikisi de bir numaraya yerleşemedi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaRonaldo üçüncü sırada yer aldıMessi ikinci sıraya yerleştiAncak iki yıldızı geçen biri var