Lionel Messi alaylarına maruz kalan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak mı?

Cristiano Ronaldo'nun, kendisini kızdırmak için yapılan Suudi Arabistan'daki Lionel Messi tezahüratlarına "gerçekten sinirlendiği" söyleniyor.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Portekizli yıldız, 2023'te Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu

39 yaşında ve hala formundan ödün vermiyor

Ancak Messi tezahüratları onu kızdırdı