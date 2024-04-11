Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
İdil Erin Tetik

Lionel Messi alaylarına maruz kalan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak mı?

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Cristiano Ronaldo'nun, kendisini kızdırmak için yapılan Suudi Arabistan'daki Lionel Messi tezahüratlarına "gerçekten sinirlendiği" söyleniyor.

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Haberin devamı aşağıda
  • Portekizli yıldız, 2023'te Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu
  • 39 yaşında ve hala formundan ödün vermiyor
  • Ancak Messi tezahüratları onu kızdırdı

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