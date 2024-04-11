Lionel Messi alaylarına maruz kalan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak mı?

Gettyİdil Erin TetikLionel Messi alaylarına maruz kalan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılacak mı?Cristiano RonaldoPremier LigTransfersLionel MessiAl Nassr FCCristiano Ronaldo'nun, kendisini kızdırmak için yapılan Suudi Arabistan'daki Lionel Messi tezahüratlarına "gerçekten sinirlendiği" söyleniyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaPortekizli yıldız, 2023'te Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu39 yaşında ve hala formundan ödün vermiyorAncak Messi tezahüratları onu kızdırdı