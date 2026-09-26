Licina sahneye çıktı, Cremonese Monza’yı yendi: Cuma günü sırada Juventus var

Bugün Monzello’daki Silvio e Luigi Berlusconi Spor Merkezi’nde oynanan hazırlık maçında Cremonese, deplasmanda Monza’yı 3-2 mağlup etti. Konuk ekipte golleri De Luca, Baschirotto ve Elia atarken, ev sahibi takımın sayılarını Ngonge ile Antov kaydetti. İzleyiciler ve gözlemciler tarafından en çok dikkatle takip edilen oyunculardan biri de Juventus’tan Cremonese’ye kiralanan 19 yaşındaki Adin Licina oldu.





Daha önce Licina, Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı’na çağrılmıştı ve önündeki uluslararası maçlar için kadroya alınmıştı. Ancak Cremonese, Alman federasyonuyla görüşmeyi tercih ederek oyuncuyu Cremona’da tutma talebinde bulundu ve onun uluslararası görevlerden muaf kalmasını istedi. Amaç, Licina’nın Pecchia yönetiminde antrenman yapmayı sürdürmesini sağlamak.



