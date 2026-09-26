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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Licina sahneye çıktı, Cremonese Monza’yı yendi: Cuma günü sırada Juventus var

A. Licina
Juventus
Cremonese
Monza

19 yaşındaki oyuncu, Pecchia’nın sistemine daha iyi uyum sağlamak için Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı’ndan çağrı almasına rağmen İtalya’da kaldı.

Bugün Monzello’daki Silvio e Luigi Berlusconi Spor Merkezi’nde oynanan hazırlık maçında Cremonese, deplasmanda Monza’yı 3-2 mağlup etti. Konuk ekipte golleri De Luca, Baschirotto ve Elia atarken, ev sahibi takımın sayılarını Ngonge ile Antov kaydetti. İzleyiciler ve gözlemciler tarafından en çok dikkatle takip edilen oyunculardan biri de Juventus’tan Cremonese’ye kiralanan 19 yaşındaki Adin Licina oldu.


Daha önce Licina, Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı’na çağrılmıştı ve önündeki uluslararası maçlar için kadroya alınmıştı. Ancak Cremonese, Alman federasyonuyla görüşmeyi tercih ederek oyuncuyu Cremona’da tutma talebinde bulundu ve onun uluslararası görevlerden muaf kalmasını istedi. Amaç, Licina’nın Pecchia yönetiminde antrenman yapmayı sürdürmesini sağlamak.


  • LİCINA HİSSELERİ

    Cremonese'nin internet sitesinde de belirtildiği üzere bugün Licina üç pozisyonda oyunun merkezindeydi:


    14' - Cremonese golü buldu. Licina altıpas içinde topu kapıp hemen ortasını Thorsby'ye yaptı. Thorsby tek vuruşla şutunu çekti ancak Stranjar hazırdı. Dönen topta De Luca, Antov'dan önce davranıp yakın mesafeden fileleri havalandırdı.


    37' - Pezzella soldan hareketlendi, ceza sahasına girip ortasını yaptı ve bir korner kazandırdı. Köşe vuruşunda Licina, Luperto'nun kafasını buldu ancak top Monza savunması tarafından uzaklaştırıldı.


    50' - Elia sağda genişledi ve Licina için ortasını yaptı: 10 numara topu karşı tarafta kontrol edip şutunu çekti, ancak Strajnar yine hazırdı.


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  • Monza-Cremonese 2-3, MAÇIN KARNESİ

    Monza: Strajnar; Lucchesi (46. dakikada Colonnese), Maye, Foe Ondoa (86. dakikada Mariani), Colombo (71. dakikada Akinsanmiro), Zeballos (71. dakikada Folorunsho), Mota (46. dakikada Cutrone), Ngonge (71. dakikada Colpani), Antov, Carboni (46. dakikada Attinasi), Ballabio. Yedekler: Ballabio, Rota Bulò, Villa M., Varesis, Scifo. Teknik direktör: Juric.

    Cremonese: Fulignati (46. dakikada Festa); Thorsby (66. dakikada Marsi), Pezzella (46. dakikada Rocchetti), Luperto (46. dakikada Grassi), Baschirotto (66. dakikada Bianchetti), De Luca (66. dakikada Djuric), Licina (66. dakikada Bonazzoli), Collocolo (66. dakikada Gerli), Nasti (46. dakikada Elia) Barros Cabezas (46. dakikada Herzuah (71. dakikada Bignamini (86. dakikada Villa R.)), Vogliacco (66. dakikada Barbieri). Yedekler: Agazzi, Liberali. Teknik direktör: Pecchia.


    Hakem: Firenze'den Turrini. Yardımcı hakemler Milano'dan Trinchieri ve Seregno'dan Zanellati.


    Sarı kartlar: –. Kornerler: 4-8


    Goller: 7. dakikada Ngonge (M), 14. dakikada De Luca (C), 52. dakikada Baschirotto (C), 70. dakikada Antov (M), 83. dakikada Elia (C)

  • Cuma günü Juventus

    Cremonese'nin 2 Ekim Cuma günü saat 12.30'da Juventus Training Center'da Luciano Spalletti'nin takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geleceğini hatırlatalım. Yaz döneminde Juventus'un kamp çalışmalarına ve hazırlık maçlarına katılan Licina için bu, Juventus ortamına yeniden dönmek adına iyi bir fırsat olacak; ayrıca Cremonese'nin oyun planına uyum sürecini sürdürmesi ve Juventus yönetiminin gözüne girmesi açısından da önemli bir imkan sunacak.

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