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robert-lewandowski(C)Getty Images

Çeviri:

Lewandowski Barcelona'yı uyardı: Real Madrid Mourinho ile daha güçlü hale geldi

R. Lewandowski
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Polonya
İspanya

Chicago Fire forveti Robert Lewandowski, Real Madrid'in yeni Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile birlikte şu anda daha güçlü hale geldiğini kabul etti.

Eski Barcelona yıldızı, AS gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Real Madrid, yeni transferler ve Mourinho ile birlikte şu anda daha güçlü hale geldi, ancak ben her zaman Barcelona'nın yanındayım."

Polonyalı forvet, kendi ayrılığının ardından bu yaz yaşanan gol sayısındaki düşüşten, Rashford'un Manchester United'a dönüşünden ve Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e satılmasından bahsetti.

Lewandowski, "Geçen sezon 65 gol attık, ancak Barcelona sonuna kadar nasıl çalışacağını biliyor." dedi.

Yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne bakıldığında, Chicago Fire oyuncusu bu sezonun bir önceki sezondan farklı olabileceğini düşünüyor.

"Bu dönem takım için geçen sezona kıyasla farklı olabilir, çünkü kaliteli birçok oyuncuya sahip; buna ek olarak yeni transferler de var." dedi.

Lewandowski şunları vurguladı: "Şampiyonlar Ligi'nin Barcelona için bir hayal olduğunu düşünüyorum, ancak iki ya da üç yıl önce çok genç olan oyuncuların artık deneyim kazandığı bir dönemden geçiyor. Dünya şampiyonu olmuş sekiz oyuncu var. Bu hem onlar hem de İspanya için özel bir durum. Sonuçta, umarım Barcelona kazanmaya çalışır ve Şampiyonlar Ligi'ni kutlayabilir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona, diğer iki ya da üç takımla birlikte kazanmaya aday takımlardan biri. Avrupa'da sezonun başında nasıl oynadığın önemli değil; asıl önemli olan, yılın geri kalanı boyunca seviyeyi korumak. Umarım sonunda Barcelona'yı ve kazandığı kupa sayısını konuşabiliriz."

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  • Seattle Sounders FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiş büyük bir adım

    Amerika Ligi'ndeki yeni dönemiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda Polonyalı var ve her maçta onların birçoğunu görüyorum, bu benim için özel bir durum. Kendimi iyi hissediyorum; başlangıçta sadece şehre değil, ülkeye de alışmak için biraz zamana ihtiyaç duyuyorsun."

    Şunları da belirtti: "Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiş büyük bir adım ve Almanya'dan İspanya'ya yaptığım adım gibi değil. Başlangıçta durum daha zor oluyor, ama ailem ve ben şehirden, takımdan ve takım arkadaşlarımdan çok memnunuz."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi hazırlanmak ve daha iyi çalışmak için vaktimiz var. Hazırlık dönemi olmadan birçok maçı arka arkaya oynadık ve antrenman yapmak için zamana ihtiyacım var. Biraz ara vermeye ihtiyacım var ve önümüzdeki haftalarda daha iyi durumda olmayı umuyorum."

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