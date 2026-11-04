Gelecek maçlar RCL Şampiyonlar Ligi 15:00 COM

Şampiyonlar Ligi'nde Como yeniden hayal kuruyor. Manchester United'ı 4-1 mağlup ettikten sonra 2026/2027 lig aşamasında üst sıralardaki yerini korumak için Fransa'da Lens'e konuk olacak. Stade Bollaert-Delelis'te saat 21.00'de başlayacak maçta Cesc Fabregas'ın öğrencileri hem tahminlere hem de puan tablosuna göre favori. Como, şu anda Bayern Münih'in bulunduğu sekizinci sıranın 2 puan gerisinde. Üç puanda kalan Fransız ekibi ise üst üste aldığı iki yenilgiyle play-off bölgesinin dışına düştü.

LENS-COMO

GOLCÜLER: -