24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Nico Paz ComoGetty
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Lens-Como CANLI: İlk 11'lerde son durum ve Fabregas'ın kararsızlığı

Şampiyonlar Ligi
Como
Lens
Lens - Como

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki Lens-Como maçını takip edin.

Gelecek maçlar
RCL

RCL

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

COM

COM

Şampiyonlar Ligi'nde Como yeniden hayal kuruyor. Manchester United'ı 4-1 mağlup ettikten sonra 2026/2027 lig aşamasında üst sıralardaki yerini korumak için Fransa'da Lens'e konuk olacak. Stade Bollaert-Delelis'te saat 21.00'de başlayacak maçta Cesc Fabregas'ın öğrencileri hem tahminlere hem de puan tablosuna göre favori. Como, şu anda Bayern Münih'in bulunduğu sekizinci sıranın 2 puan gerisinde. Üç puanda kalan Fransız ekibi ise üst üste aldığı iki yenilgiyle play-off bölgesinin dışına düştü.

LENS-COMO

GOLCÜLER: -

  • Lens-Como: Muhtemel 11'ler

    LENS (3-4-3): Risser; Todibo, Baidoo, Anton; Aguilar, Cuisance, Haidara, Udol; Kadile, Ivanović, Thauvin. Teknik direktör: Cahuzac.

    COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas.

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    0' Bollaert-Delelis Stadı'nda başlama vuruşu saat 21.00'de

    TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
RCL

RCL

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

COM

COM