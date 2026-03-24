Kenneth Taylor, Lazio'yu ve daha fazlasını büyüledi. Ocak ayında Ajax'tan Lazio'ya transfer olan Hollandalı orta saha oyuncusu, teknik direktör Sarri'nin ve tüm kulüp çevresinin güvenini hemen kazandı ve bunu sahada ikna edici performanslar ve kritik gollerle karşılığını verdi. İşte bu nedenle, özellikle de Serie A'nın son haftasında Bologna'ya attığı iki golün ardından, transfer piyasasının da gözü ona çevrildi.
Lazio, Premier Lig'in gözü Taylor'da: Ancak Lotito'ya göre o satılık değil
İNGİLTERE'DEN GELEN İLGİ
Il Messaggerogazetesine göre, Premier League’deki pek çok kulüp Taylor’a göz dikmiş durumda. Yaz aylarında, 2002 doğumlu oyuncu için İngiltere’den önemli teklifler gelmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Bir “box-to-box” oyuncusu olarak sahip olduğu nitelikler İngiliz futboluna tam olarak uyuyor ve ödenecek bedel, o ligin zengin kulüplerinin sahipleri için sorun teşkil etmez. Asıl sorun, Lazio'nun isteği. Lotito'nun, bu kadar kısa bir süre sonra yeni mücevherlerinden birini satmaya ikna edilmesi zor. Oyuncunun sözleşmesine eklenen ve 2030'da sona erene kadar Roma'da kaldığı her yıl için bonus ve ödüller kazandıran sadakat maddeleri, kulübün kadronun yeni teknik döngüsünün temellerini atmak için Taylor'a ne kadar güvendiğinin kanıtı.
FİYAT
Sarri, Roma'ya geldiği günden beri ona güveniyor. Zorunluluktan da olsa, onu 11 Ocak'ta Verona maçında hemen sahaya sürdü. O günden beri Hollandalı oyuncu sahadan hiç çıkmadı. Kulübün harcadığı 15 milyon euro (artı 3 milyon bonus ve bir sonraki satışta Ajax'a ödenecek %10 pay) son yılların en isabetli yatırımlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Temmuz ayında Formello'nun kapısını çalarak transfer görüşmesi yapmak isteyenler, Lazio'nun ödediği rakamın en az iki katını teklif etmek zorunda kalacak. Her halükarda, Sarri gelecek yıl da takımın başında kalırsa, transferin gerçekleşmesi için onun veto hakkını da aşmak gerekecek.