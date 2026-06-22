Lazio-Napoli, Gila için gündemde olan transfer konusu: Lucca ve Rafa Marin masada

Beyaz-mavili takımı, eski Real Madrid'li stoperden vazgeçmeye ikna etmek için Napoli'nin bazı teknik takaslar yapmayı değerlendirdiği söyleniyor. Gianluca Di Marzio'ya göre en çok konuşulan isimler arasında, her ikisi de Maradona Stadyumu'ndan uzakta daha fazla süre bulacak olan Lorenzo Lucca ve Rafa Marin yer alıyor.





Sezonunu Napoli ve Nottingham Forest arasında bölüştüren Lucca, Napoli’nin planlarında yer almıyor ve yeni bir hücum lideri arayan Lazio için ilginç bir çözüm olabilir. Rafa Marin için de durum benzer: İspanyol savunma oyuncusu geçen sezonu Villarreal’da kiralık olarak geçirdi ve İtalya’ya döndükten sonra yine takım değiştirecek gibi görünüyor.



