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Gennaro GattusoGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Lazio, Gattuso: "Taraftarsız Olimpico'da bu başka bir spor"

Lazio
G. Gattuso

Lazio teknik direktörü, Udinese deplasmanı öncesinde konuştu

Gennaro Gattuso, Lazio teknik direktörü olarak yarın Udinese deplasmanında oynanacak maç öncesinde Sky mikrofonlarına konuştu: "İtalya Kupası maçına çok iyi başlayamadık ama bunun ağır bir darbe olduğunu söyleyebiliriz. Bedelini ödedik ancak hemen reaksiyon gösterme becerisine sahip olduk".


"Ortamın üzerimizde baskı yaratmadığını söylersem ikiyüzlülük etmiş olurum - stadyumdaki taraftar grevine atıfta bulunarak ekledi -. Evet, etkiliyor; bu bir gerçek. Çünkü Olimpico gibi güzel bir statta oynuyorsunuz ve sizi destekleyen taraftarlarınızın olmaması, bir golden sonra kale arkasına gitmek ya da işler kötü gittiğinde ıslıkları duymak. Bence bu normal, işimizin bir parçası. Bu artı bir şey, taraftarsız futbol futbol değildir. Bu başka bir spor".

  • Son olarak: "Bizim bu konuda iyi olmamız gerekiyor, ben bu zorlukların olduğunu biliyordum. Tek yol devam etmek, iyi olmak ve hazır bulunmak. Umarız bir gün tüm bunlar sona erer ve bize sarılarak yeniden kavuşabileceğimiz taraftarlarımızın, bize yardımcı olma fırsatı verilir. Şu anda yapabileceğimiz çok az şey var, konuşuluyor ve tutarlı oldukları için onların seçimine saygı duymak gerekiyor. Bu bir gerçek. Ben sadece, bir gün Olimpico'nun taraftarlarımızla dolu olduğunu görme hayaliyle bunu kabul edebilirim".


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