Gennaro Gattuso, Lazio teknik direktörü olarak yarın Udinese deplasmanında oynanacak maç öncesinde Sky mikrofonlarına konuştu: "İtalya Kupası maçına çok iyi başlayamadık ama bunun ağır bir darbe olduğunu söyleyebiliriz. Bedelini ödedik ancak hemen reaksiyon gösterme becerisine sahip olduk".





"Ortamın üzerimizde baskı yaratmadığını söylersem ikiyüzlülük etmiş olurum - stadyumdaki taraftar grevine atıfta bulunarak ekledi -. Evet, etkiliyor; bu bir gerçek. Çünkü Olimpico gibi güzel bir statta oynuyorsunuz ve sizi destekleyen taraftarlarınızın olmaması, bir golden sonra kale arkasına gitmek ya da işler kötü gittiğinde ıslıkları duymak. Bence bu normal, işimizin bir parçası. Bu artı bir şey, taraftarsız futbol futbol değildir. Bu başka bir spor".