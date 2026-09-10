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Ezequiel Lavezzi ArgentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Lavezzi, hastalık ve duygusal anlar: "Oğlumun hayatını mahvedemezdim"

E. Lavezzi
SSC Napoli

Napoli’nin eski Arjantinli forveti, yaşadığı zor dönemden söz etti.

Ezequiel Lavezzi hayatının en hassas dönemlerinden biri hakkında yeniden konuştu. Napoli'nin eski forveti, 41 yaşındaki isim, Arjantin'de verdiği bir röportajda kendisini ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastaneye yatmaya götüren nedenleri anlattı. Henüz sona ermeyen bir süreç: Eski futbolcu, hipomani krizleri için tedavisini sürdürüyor.


Ondan yardım istemesini sağlayan en önemli etken ise oğlunu koruma ve artık yönetilmesi zor bir hale gelen kişisel dönemine son verme isteği oldu. Lavezzi, "Kendi kendime, oğlumun hayatını mahvedemeyeceğimi söyledim. Çok zor anlardan geçmek zorunda kaldım ve bugün hâlâ tedavi görüyorum ama gerçekten çok karmaşık dönemler yaşadım" dedi.

  • İtalya’da Genoa ile de öne çıkan, ardından Paris Saint-Germain’de oynayan eski forvet, hastaneye yatma kararının nasıl alındığını şöyle anlattı: "Beni ikna ettiler ve hastaneye yatırıldım. O anda hayatım boyunca yaptığım hataları anlamaya başladım ve kendi kendime şunu söyledim: böyle devam etmek istemiyorum".


    Zorlu bir dönemin ardından olgunlaşan bu tercih, bugün hâlâ bir iyileşme sürecinin içinde olduğunun bilinciyle ele alınıyor. Lavezzi, kariyerinin en kırılgan yanını ortaya koyarak bu konuyu kamuoyu önünde konuşmayı seçti. Röportaj sırasında eski oyuncu ayrıca belirgin bir titreme de gösterdi. Açıklandığı üzere bu tepki, bir ilacın etkilerine bağlı olmuş olabilir.

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