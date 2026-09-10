Lavezzi, hastalık ve duygusal anlar: "Oğlumun hayatını mahvedemezdim"

Ezequiel Lavezzi hayatının en hassas dönemlerinden biri hakkında yeniden konuştu. Napoli'nin eski forveti, 41 yaşındaki isim, Arjantin'de verdiği bir röportajda kendisini ruh sağlığı sorunları nedeniyle hastaneye yatmaya götüren nedenleri anlattı. Henüz sona ermeyen bir süreç: Eski futbolcu, hipomani krizleri için tedavisini sürdürüyor.





Ondan yardım istemesini sağlayan en önemli etken ise oğlunu koruma ve artık yönetilmesi zor bir hale gelen kişisel dönemine son verme isteği oldu. Lavezzi, "Kendi kendime, oğlumun hayatını mahvedemeyeceğimi söyledim. Çok zor anlardan geçmek zorunda kaldım ve bugün hâlâ tedavi görüyorum ama gerçekten çok karmaşık dönemler yaşadım" dedi.