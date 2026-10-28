Afrika Şampiyonlar Ligi kurası, Zamalek'i beyaz takım için mutlu olmayan hatıralar taşıyan bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Kura, takımı Cezayir'den Mouloudia, Tunus'tan Africain Kulübü ve Tanzanya'dan Young Africans'ın yer aldığı ikinci grupta eşleştirdi.
Lanet ve çelişki: Zamalek'e Afrika Şampiyonlar Ligi'nde korkunç kura
Arap rakip, Zamalek'in gruplardan elenmesi anlamına geliyor
Afrika Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının 2016 yılında başlamasından bu yana, Zamalek grubunda herhangi bir Arap rakibin yer aldığı tüm sezonlarda grup aşamasından elenmeyi tekrarladı.
2017 sezonunda takım, ES Sétif... yani USM Alger, Libya'nın Ahly Trablus ve Zimbabve'nin CAPS United'ın yer aldığı grupta üçüncü olduktan sonra turnuvaya veda etti.
Senaryo 2020-2021 sezonunda da tekrarlandı; Zamalek, Tunus'un Espérance, Cezayir'in MC Alger ve Senegal'in Teungueth takımlarıyla karşılaştı ve çeyrek finale yükselmeyi başaramadı.
2021-2022 sezonunda grubunda Fas'ın Wydad, Angola'nın Petro Atlético ve Sagrada Esperança yer aldı, ancak mücadelesini tur atlama biletlerinin dışında tamamladı.
2022-2023 sezonunda ise kendisini Tunus'un Espérance, Cezayir'in CR Belouizdad ve Sudan'ın Al-Merreikh takımlarının karşısında buldu ve bir kez daha grup aşamasından elendi.
Bu kez Cezayir'in MC Alger ve Tunus'un Club Africain ile aynı gruba düşmesiyle birlikte, beyazlı takımın bu kalıbı kırabilme kabiliyetine dair soru yeniden gündeme geliyor.
2016: Sétif'in elenmesi bir başka çelişki daha ekliyor
2016 sezonuna dönüldüğünde hikâye daha da heyecanlı bir hal alıyor; o sezon Zamalek elemelere kalmayı başarmış, ardından finale ulaşmıştı.
Grubunda Cezayir ekibi Vefa Setif, Güney Afrika takımı Sundowns ve Nijerya ekibi Enyimba yer almıştı; Cezayir takımı ise Sundowns karşısındaki maçında yaşanan taraftar olayları sonrası ihraç edilmişti.
Vefa Setif'in ihracının ardından Zamalek turnuvadaki yoluna devam ederek finale ulaştı, ancak kupayı Sundowns karşısında kaybetti.
Bu sezon, tarihsel çelişkide önemli bir ayrıntı olmaya devam ediyor; çünkü beyazlı takım, Arap rakiplerinden birinin müsabakadan ihraç edildiği bir gruptan tur atlamayı başarmıştı.
Gruplardan çıkmak = final
İkinci tezat ise şu: Zamalek, modern formatta grup aşamasını geçtiği her iki seferde de finale ulaştı.
2016 edisyonundaki başarısının ardından takım, bu başarıyı 2019-2020 sezonunda da tekrarladı; Kongolu Mazembe, Angolalı 1º de Agosto ve Zambiyalı ZESCO United'ın yer aldığı gruptan çıkmayı başardı.
Ardından çeyrek finalde Tunuslu Espérance'ı, yarı finalde ise Faslı Raja'yı geçti; final maçında ise Ahly'ye 2-1 mağlup oldu.
Böylece Zamalek'in bu iki edisyonda gruplardan çıkması finale ulaşmasıyla özdeşleşti; diğer katılımlarının tamamı ise grup aşamasında sona erdi.
Lanet mi kırılacak yoksa yeni bir hayal kırıklığı mı?
Kura çekimi, Zamalek'in bu geçmişi değiştirmesi için yeni bir fırsat sunarken, aynı zamanda önceki katılımlarında tekrar eden Arap rakipler paradoksunu da yeniden gündeme getiriyor.
Beyazlı takım, iki tur atlama biletinin belirlenmesinin kolay olmayacağı bir grupta Mouloudia Cezayir ve Tunus Afrika takımı Club Africain'in yanı sıra Young Africans ile karşı karşıya gelecek.
Arap rakiplerin bulunduğu gruplardan elenme kompleksi ile grupları geçmeyi başardığı her seferinde finale ulaşma geçmişi arasında Zamalek, kendisini çifte bir sınavla karşı karşıya buluyor: Birinci kalıbı kırmak ve ikincisini tekrarlamaya çalışmak.
Peki bu grup, Afrika serüveninde farklı bir sayfanın başlangıcı olacak mı?
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