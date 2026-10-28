Afrika Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının 2016 yılında başlamasından bu yana, Zamalek grubunda herhangi bir Arap rakibin yer aldığı tüm sezonlarda grup aşamasından elenmeyi tekrarladı.

2017 sezonunda takım, ES Sétif... yani USM Alger, Libya'nın Ahly Trablus ve Zimbabve'nin CAPS United'ın yer aldığı grupta üçüncü olduktan sonra turnuvaya veda etti.

Senaryo 2020-2021 sezonunda da tekrarlandı; Zamalek, Tunus'un Espérance, Cezayir'in MC Alger ve Senegal'in Teungueth takımlarıyla karşılaştı ve çeyrek finale yükselmeyi başaramadı.

2021-2022 sezonunda grubunda Fas'ın Wydad, Angola'nın Petro Atlético ve Sagrada Esperança yer aldı, ancak mücadelesini tur atlama biletlerinin dışında tamamladı.

2022-2023 sezonunda ise kendisini Tunus'un Espérance, Cezayir'in CR Belouizdad ve Sudan'ın Al-Merreikh takımlarının karşısında buldu ve bir kez daha grup aşamasından elendi.

Bu kez Cezayir'in MC Alger ve Tunus'un Club Africain ile aynı gruba düşmesiyle birlikte, beyazlı takımın bu kalıbı kırabilme kabiliyetine dair soru yeniden gündeme geliyor.