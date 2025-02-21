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İdil Erin Tetik

Lamine Yamal, Lewandowski ile ilişkisini anlattı: "Çok iyi değildi"

La LigaL. YamalR. LewandowskiBarcelona

Barcelona'nın genç yeteneği, geçmişte Lamine Yamal'a dair hayal kırıklığını gösteren Robert Lewandowski ile ilişkisini anlattı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Yamal, Lewandowski hakkında konuştu
  • Geçen yıl çok iyi anlaşmadıklarını söyledi
  • Polonyalı, daha önce genç oyuncuya dair hayal kırıklığını göstermişti
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