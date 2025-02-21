Lamine Yamal, Lewandowski ile ilişkisini anlattı: "Çok iyi değildi"

AFPİdil Erin TetikLamine Yamal, Lewandowski ile ilişkisini anlattı: "Çok iyi değildi"La LigaL. YamalR. LewandowskiBarcelonaBarcelona'nın genç yeteneği, geçmişte Lamine Yamal'a dair hayal kırıklığını gösteren Robert Lewandowski ile ilişkisini anlattı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaYamal, Lewandowski hakkında konuştuGeçen yıl çok iyi anlaşmadıklarını söylediPolonyalı, daha önce genç oyuncuya dair hayal kırıklığını göstermiştiGOAL'u WhatsApp'ta takip et! 🟢📱