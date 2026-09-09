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La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin bir İspanyol kulübü satın almasına dair gerçek düşüncelerini açıkladı
Messi'nin İspanyol kulübünü satın alma girişimiyle adı anılıyor
Messi'nin İspanya ikinci lig ekibi Eldense'yi satın almak için prensipte olası bir anlaşmaya vardığına dair iddialar ortaya çıktı. Bu şaşırtıcı haberler, Inter Miami'nin süperstarının Alicante merkezli kulübün sahibi olarak iş imparatorluğunu genişletmek istediğini öne sürüyor.
Bu haber kısa sürede La Liga Başkanı Tebas'ın da dikkatini çekti. Çarşamba günü Panini LaLiga EA Sports çıkartma albümünün tanıtımında, lig başkanına eski Barcelona kaptanının yönetim kademesinde bir rolle İspanya'ya dönme ihtimali doğrudan soruldu.
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Tebas, medyanın sürprizine şaşırdığını kabul etti
İspanya futbolunun tepesindeki önemli konumuna rağmen Tebas, olası satın alma konusunda içeriden herhangi bir bilgiye sahip olmadığını itiraf etti. Lig yöneticisi, sıra dışı söylentilerden yalnızca son dönemdeki basın haberleri sayesinde haberdar olduğunu belirtti.
Tebas, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Eldense meselesini medyadan öğrendim" dedi. "Bunun böyle olup olmadığını bilmiyorum, Messi'nin kulübü alıp almadığını da bilmiyorum, bunun bir grup mu yoksa kendisi mi olduğunu da bilmiyorum."
Her ne kadar anlaşma resmî taraflarca henüz doğrulanmamış olsa da, sekiz kez Ballon d'Or kazanan ismin Segunda Division'da mücadele eden bir takıma yatırım yapma ihtimali büyük heyecan yarattı. Eldense şu anda İspanya'nın son derece çekişmeli ikinci liginde mücadele ediyor ve yeni bir yatırım kulübün gidişatını kökten değiştirebilir.
Ronaldo'nun kulüp sahipliği yolundaki izinden giderek
Messi, Eldense'in resmî olarak kontrolünü gerçekten devralırsa, bir İspanyol kulübüne büyük yatırım yapan ilk küresel futbol ikonu olmayacak. Tebas, Arjantinli forvet ile uzun yıllardır rakibi olan Cristiano Ronaldo arasında doğal benzerlikler kurmakta gecikmedi. Portekizli süperstar, daha önce yaptığı yatırımın ardından başka bir İspanyol kulübünde kayda değer bir mali paya sahip.
"Cristiano Ronaldo'nun Almería'nın yüzde 25'ine sahip olduğunu unutmamalıyız," diye ekledi Tebas. "Son yıllarda dünya futbolunun en büyük iki oyuncusunun, büyümesine yardımcı olmak için birikimlerinin bir kısmını İspanyol futboluna yatırmayı düşünmesi bir onur."
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Büyüyen bir iş imparatorluğunu genişletmek
Messi'nin Eldense ile tam olarak nasıl bir ilişki içinde olduğu, ne oyuncunun temsilcileri ne de kulüp yönetimi tarafından henüz resmen netleştirildi. Taraftarlar ve sektör uzmanları, önerilen devralmanın önümüzdeki haftalarda somut bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip edecek.
39 yaşındaki yıldız şu anda Inter Miami formasıyla Major League Soccer'da kariyerini sürdürüyor ve sahada rekorlar kırmaya devam ediyor. Ancak Eldense'i satın almaya yönelik bir hamle, oyunculuk sonrası kariyerine hazırlanma açısından önemli bir stratejik adım anlamına gelecektir.
Şimdilik Eldense, Segunda Division'daki mevcut sezonuna ve sahadaki hedeflerine ulaşmaya sıkı şekilde odaklanmayı sürdürecek. Messi'nin yönetim kademesine katıldığının resmen doğrulanması ise mütevazı kulübün küresel profilini bir gecede şüphesiz değiştirecektir.
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