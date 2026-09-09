İspanya futbolunun tepesindeki önemli konumuna rağmen Tebas, olası satın alma konusunda içeriden herhangi bir bilgiye sahip olmadığını itiraf etti. Lig yöneticisi, sıra dışı söylentilerden yalnızca son dönemdeki basın haberleri sayesinde haberdar olduğunu belirtti.

Tebas, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Eldense meselesini medyadan öğrendim" dedi. "Bunun böyle olup olmadığını bilmiyorum, Messi'nin kulübü alıp almadığını da bilmiyorum, bunun bir grup mu yoksa kendisi mi olduğunu da bilmiyorum."

Her ne kadar anlaşma resmî taraflarca henüz doğrulanmamış olsa da, sekiz kez Ballon d'Or kazanan ismin Segunda Division'da mücadele eden bir takıma yatırım yapma ihtimali büyük heyecan yarattı. Eldense şu anda İspanya'nın son derece çekişmeli ikinci liginde mücadele ediyor ve yeni bir yatırım kulübün gidişatını kökten değiştirebilir.