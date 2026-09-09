24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Lionel Messigetty
Yosua Arya

Çeviri:

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin bir İspanyol kulübü satın almasına dair gerçek düşüncelerini açıkladı

L. Messi
Eldense
Segunda Division
La Liga

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin İspanya 2. Lig ekibi CD Eldense'yi satın alabileceği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Lig patronu, ayrıntıları tam olarak bilmediğini kabul etti ancak Arjantinli efsanenin İspanyol futboluna yatırım yapma ihtimalini memnuniyetle karşıladı.

  • Messi'nin İspanyol kulübünü satın alma girişimiyle adı anılıyor

    Messi'nin İspanya ikinci lig ekibi Eldense'yi satın almak için prensipte olası bir anlaşmaya vardığına dair iddialar ortaya çıktı. Bu şaşırtıcı haberler, Inter Miami'nin süperstarının Alicante merkezli kulübün sahibi olarak iş imparatorluğunu genişletmek istediğini öne sürüyor.

    Bu haber kısa sürede La Liga Başkanı Tebas'ın da dikkatini çekti. Çarşamba günü Panini LaLiga EA Sports çıkartma albümünün tanıtımında, lig başkanına eski Barcelona kaptanının yönetim kademesinde bir rolle İspanya'ya dönme ihtimali doğrudan soruldu.

    • Reklam
  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty

    Tebas, medyanın sürprizine şaşırdığını kabul etti

    İspanya futbolunun tepesindeki önemli konumuna rağmen Tebas, olası satın alma konusunda içeriden herhangi bir bilgiye sahip olmadığını itiraf etti. Lig yöneticisi, sıra dışı söylentilerden yalnızca son dönemdeki basın haberleri sayesinde haberdar olduğunu belirtti.

    Tebas, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Eldense meselesini medyadan öğrendim" dedi. "Bunun böyle olup olmadığını bilmiyorum, Messi'nin kulübü alıp almadığını da bilmiyorum, bunun bir grup mu yoksa kendisi mi olduğunu da bilmiyorum."

    Her ne kadar anlaşma resmî taraflarca henüz doğrulanmamış olsa da, sekiz kez Ballon d'Or kazanan ismin Segunda Division'da mücadele eden bir takıma yatırım yapma ihtimali büyük heyecan yarattı. Eldense şu anda İspanya'nın son derece çekişmeli ikinci liginde mücadele ediyor ve yeni bir yatırım kulübün gidişatını kökten değiştirebilir.

  • Ronaldo'nun kulüp sahipliği yolundaki izinden giderek

    Messi, Eldense'in resmî olarak kontrolünü gerçekten devralırsa, bir İspanyol kulübüne büyük yatırım yapan ilk küresel futbol ikonu olmayacak. Tebas, Arjantinli forvet ile uzun yıllardır rakibi olan Cristiano Ronaldo arasında doğal benzerlikler kurmakta gecikmedi. Portekizli süperstar, daha önce yaptığı yatırımın ardından başka bir İspanyol kulübünde kayda değer bir mali paya sahip.

    "Cristiano Ronaldo'nun Almería'nın yüzde 25'ine sahip olduğunu unutmamalıyız," diye ekledi Tebas. "Son yıllarda dünya futbolunun en büyük iki oyuncusunun, büyümesine yardımcı olmak için birikimlerinin bir kısmını İspanyol futboluna yatırmayı düşünmesi bir onur."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • messi(C)Getty Images

    Büyüyen bir iş imparatorluğunu genişletmek

    Messi'nin Eldense ile tam olarak nasıl bir ilişki içinde olduğu, ne oyuncunun temsilcileri ne de kulüp yönetimi tarafından henüz resmen netleştirildi. Taraftarlar ve sektör uzmanları, önerilen devralmanın önümüzdeki haftalarda somut bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip edecek.

    39 yaşındaki yıldız şu anda Inter Miami formasıyla Major League Soccer'da kariyerini sürdürüyor ve sahada rekorlar kırmaya devam ediyor. Ancak Eldense'i satın almaya yönelik bir hamle, oyunculuk sonrası kariyerine hazırlanma açısından önemli bir stratejik adım anlamına gelecektir.

    Şimdilik Eldense, Segunda Division'daki mevcut sezonuna ve sahadaki hedeflerine ulaşmaya sıkı şekilde odaklanmayı sürdürecek. Messi'nin yönetim kademesine katıldığının resmen doğrulanması ise mütevazı kulübün küresel profilini bir gecede şüphesiz değiştirecektir.

Segunda Division
Sporting Gijon crest
Sporting Gijon
SPG
Eldense crest
Eldense
ELD