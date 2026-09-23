24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083641394.jpgBestimage
Adhe Makayasa
Çeviri:

Kylian Mbappe, Uluslar Ligi öncesinde grip belirtileri nedeniyle Fransa antrenmanını kaçırdı

K. Mbappe
Fransa
UEFA Nations League A
Real Madrid
La Liga

Fransa kaptanı Kylian Mbappe, Uluslar Ligi öncesinde grip belirtileri göstermesinin ardından Clairefontaine'deki grup antrenmanına katılamadı. Real Madrid forveti hazırlıklar sırasında içeride kaldı ve bu durum, Fransa Türkiye ve Belçika'ya zorlu deplasman maçlarına hazırlanırken yeni teknik direktör Zinedine Zidane için erken bir kadro seçimi sınavı yarattı.

  • Kaptan, Clairefontaine üssünde kadro dışı kaldı

    Mbappe'nin grip nedeniyle salı günkü saha antrenmanına katılamamasının ardından, Paris'in dışındaki Fransa milli takımının antrenman kampında aksaklık yaşandı. Resmi takım raporlarına göre hafif rahatsızlık, kaptanın takım arkadaşlarına dışarıda katılmasını engelledi ve onu salon çalışmasıyla sınırlı bıraktı. Bu aksilik, ülkesini önemli bir yeni döneme taşımaya hazırlanırken 27 yaşındaki forvet için elverişsiz bir zamanda geldi.

    • Reklam
  • imago-sport-1083668457.jpgAnadolu Agency

    Zidane yönetiminde yeni dönem başlıyor

    Bu hazırlık kampı, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zidane için ilk önemli sınav niteliğini taşıyor. Her ne kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olsa da, Dünya Kupası tarihinin 22 gollü en skorer oyuncusu Mbappe'nin yokluğu, teknik direktörün taktik hazırlıklarını geçici olarak zorlaştırıyor. Bu aksaklığa rağmen grubun geri kalanı, yeni teknik direktörlerinin yöntemlerine alışırken açık havadaki çalışmalarını sürdürdü.

  • Zorlu Uluslar Ligi fikstürü kapıda

    Fransa’yı önümüzdeki iki hafta içinde yoğun bir fikstür bekliyor; ekip, 25 Eylül Cuma günü zorlu bir Türkiye deplasmanıyla başlayacak, ardından üç gün sonra Belçika’ya gidecek. Zorlu seri, 2 Ekim’de iç sahada İtalya karşısında devam edecek, sonrasında ise 5 Ekim’de Belçika ile bir kez daha karşılaşacak. Kısa süre içine sıkışan bu dört maç kadro derinliğini test etmeye hazırlanırken, Clairefontaine’in sağlık ekibi de tılsımlı oyuncularının hazır olmasını sağlamak için çalışıyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1078310077.jpgPRESSE SPORTS

    Fransa, iyileşme güncellemesini bekliyor

    Kamp içindeki dikkat şimdi, kadro Clairefontaine'den ayrılmaya hazırlanırken kaptanın iyileşme takvimine çevrildi. Grip mevsimsel ve olağan bir hastalık olduğundan, sağlık ekibi belirtileri ortadan kalktığında Mbappe'nin tam antrenmanlara yeniden katılmasını bekliyor. Türkiye'deki maç başlangıcına daha yakın bir zamanda, ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ya da sonraki maçlar için korunup korunmayacağına dair nihai karar verilecek.

UEFA Nations League A
Türkiye crest
Türkiye
TUR
Fransa crest
Fransa
FRA
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL