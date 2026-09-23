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Kylian Mbappe, Uluslar Ligi öncesinde grip belirtileri nedeniyle Fransa antrenmanını kaçırdı
Kaptan, Clairefontaine üssünde kadro dışı kaldı
Mbappe'nin grip nedeniyle salı günkü saha antrenmanına katılamamasının ardından, Paris'in dışındaki Fransa milli takımının antrenman kampında aksaklık yaşandı. Resmi takım raporlarına göre hafif rahatsızlık, kaptanın takım arkadaşlarına dışarıda katılmasını engelledi ve onu salon çalışmasıyla sınırlı bıraktı. Bu aksilik, ülkesini önemli bir yeni döneme taşımaya hazırlanırken 27 yaşındaki forvet için elverişsiz bir zamanda geldi.
- Anadolu Agency
Zidane yönetiminde yeni dönem başlıyor
Bu hazırlık kampı, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zidane için ilk önemli sınav niteliğini taşıyor. Her ne kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olsa da, Dünya Kupası tarihinin 22 gollü en skorer oyuncusu Mbappe'nin yokluğu, teknik direktörün taktik hazırlıklarını geçici olarak zorlaştırıyor. Bu aksaklığa rağmen grubun geri kalanı, yeni teknik direktörlerinin yöntemlerine alışırken açık havadaki çalışmalarını sürdürdü.
Zorlu Uluslar Ligi fikstürü kapıda
Fransa’yı önümüzdeki iki hafta içinde yoğun bir fikstür bekliyor; ekip, 25 Eylül Cuma günü zorlu bir Türkiye deplasmanıyla başlayacak, ardından üç gün sonra Belçika’ya gidecek. Zorlu seri, 2 Ekim’de iç sahada İtalya karşısında devam edecek, sonrasında ise 5 Ekim’de Belçika ile bir kez daha karşılaşacak. Kısa süre içine sıkışan bu dört maç kadro derinliğini test etmeye hazırlanırken, Clairefontaine’in sağlık ekibi de tılsımlı oyuncularının hazır olmasını sağlamak için çalışıyor.
- PRESSE SPORTS
Fransa, iyileşme güncellemesini bekliyor
Kamp içindeki dikkat şimdi, kadro Clairefontaine'den ayrılmaya hazırlanırken kaptanın iyileşme takvimine çevrildi. Grip mevsimsel ve olağan bir hastalık olduğundan, sağlık ekibi belirtileri ortadan kalktığında Mbappe'nin tam antrenmanlara yeniden katılmasını bekliyor. Türkiye'deki maç başlangıcına daha yakın bir zamanda, ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ya da sonraki maçlar için korunup korunmayacağına dair nihai karar verilecek.
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