Kylian Mbappe, Uluslar Ligi öncesinde grip belirtileri nedeniyle Fransa antrenmanını kaçırdı

Fransa’yı önümüzdeki iki hafta içinde yoğun bir fikstür bekliyor; ekip, 25 Eylül Cuma günü zorlu bir Türkiye deplasmanıyla başlayacak, ardından üç gün sonra Belçika’ya gidecek. Zorlu seri, 2 Ekim’de iç sahada İtalya karşısında devam edecek, sonrasında ise 5 Ekim’de Belçika ile bir kez daha karşılaşacak. Kısa süre içine sıkışan bu dört maç kadro derinliğini test etmeye hazırlanırken, Clairefontaine’in sağlık ekibi de tılsımlı oyuncularının hazır olmasını sağlamak için çalışıyor.