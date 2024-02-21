Kylian Mbappe, Real Madrid'e transferi öncesi Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun kuralını izledi

@GOALİdil Erin TetikKylian Mbappe, Real Madrid'e transferi öncesi Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun kuralını izlediKylian MbappeParis Saint-GermainLigue 1Cristiano RonaldoLionel MessiPSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmadan önce gol sevinci ve soyadı haklarını almak istiyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMbappe'nin gollerinden sonra ikonik bir sevinci varGol sevincinin haklarını almak istiyorBu yaz Real Madrid'e transfer olması bekleniyor