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İdil Erin Tetik

Kylian Mbappe, Real Madrid'e transferi öncesi Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun kuralını izledi

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PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmadan önce gol sevinci ve soyadı haklarını almak istiyor.

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Haberin devamı aşağıda
  • Mbappe'nin gollerinden sonra ikonik bir sevinci var
  • Gol sevincinin haklarını almak istiyor
  • Bu yaz Real Madrid'e transfer olması bekleniyor

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